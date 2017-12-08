美联储计划调整做法 让银行压力测试更加透明

路透华盛顿12月7日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)周四提议调整银行年度“压力测试”流程，以期让业者更清楚其资产组合在潜在市场冲击下可能的表现。

美联储打算改变作法，标志着大型银行取得重大胜利；他们多年来抱怨美联储压力测试的过程太不透明，让他们无从得知能否过关。

根据拟议调整的内容，美联储将首度允许银行业者见到假定贷款资产组合在测试模型下的表现。对于每年所设定让银行资产负债表承压的各种假设情境，美联储也会提供更多资讯。

由于华尔街主要银行抱怨当前的过程费时又费力，因此若能让银行业者更清楚他们在综合资本分析与审查(CCAR)过程中可能的表现，将令人感觉轻松得多。能够更好地预测压力测试结果，也对银行资本规划有所助益。

按照调整提议，在每年开始测试前，美联储将提供一个假设的贷款组合清单，然后允许银行观察这些组合在美联储模型下会如何表现。这样一来，银行能够把自己的组合同美联储的进行对比，并看看他们自己内部的模型与美联储的差距有多大。

美联储还表示，将对其模型提供更详细的描述，包括其使用的某些方程式和可变因素。美联储还计划向银行提供更多关于假设的房价在经济危机期间会如何下跌的信息，以及更多其在编造这些情形时可能纳入的变量。

美联储正在就这些调整征求公众意见，截止日期为1月22日。

这将是美联储金融监管副主席夸尔斯(Randal Quarles)10月上任以来，美联储进行的首个重大政策调整。不过，美联储官员表明，研究提高测试透明度的方法已有一段时间。

包括美联储主席叶伦、其继任者鲍威尔在内的美联储官员曾表示，他们希望提高压力测试的透明度。但美联储仍担心，向银行提供太多测试细节，会令测试效果打折扣。(完)