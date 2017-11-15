预计渐进升息将平衡美国经济成长及通胀 仍支持联储12月升息--亚特兰大联储总裁

路透阿拉巴马州蒙哥马利11月14日 - 亚特兰大联储总裁博斯蒂克(Raphael Bostic)周二表示，尽管通胀数据疲弱，美国联邦储备委员会(美联储/FED)仍应以渐进升息为目标，部分因为需求倘若升温，可能推动美国经济超出其可持续的水平。

今年年中接任亚特兰大联储总裁职位的博斯蒂克，周二具体表达了自己的看法，表示近几个月整体经济活动成长“步伐相当稳健”，尽管其所属的美国东南部地区遭受飓风侵袭。

“我认为未来几年渐进升息是合宜的，”博斯蒂克在阿拉巴马州蒙哥马利市一项经济论坛活动中表示。他明年将拥有政策投票权。

他指出，尽管今年通胀“走软”，但他仍有信心通胀将很快反弹。“我会密切观察接下来几次通胀报告，从中寻找通胀回温的信号，”他表示。

“全国经济接近充分就业，意味着需求上扬可能推动经济超越其可持续的产能水准，”博斯蒂克并称如果税改计划顺利完成立法，有可能成为增长的“推动因素之一”。(完)

博斯蒂克(Raphael Bostic)周二还表示，他仍然支持在12月升息。需要见到美国通胀续疲且当地迹象显示经济疲弱，才会促使他搁置对政策逐渐收紧的预期。

“我的态度依然如此，”博斯蒂克在提及支持12月升息时指出。“我会抱持开放的心态，但如今我对于继续推动更均衡货币政策的步调感到安心。”

在被一名记者问到什么会改变他的看法，导致他希望暂停紧缩周期时，他答道，“整体数据持续走疲，且迹象普遍显示企业觉得经济状况确实不同且更加疲弱。而这是目前我所未听闻到的。”(完)