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分析：鲍威尔执掌美联储 长期而言未必是美元的阻力
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2017年11月3日 / 凌晨2点42分 / 1 天前

分析：鲍威尔执掌美联储 长期而言未必是美元的阻力

1 分钟阅读

路透纽约11月2日 - 投资者和分析师周四表示，长期来讲，美国联邦储备委员会(美联储/FED)理事鲍威尔担任美联储主席对美元可能没有起初想象的那么不利。鲍威尔曾投票支持叶伦的低息政策。

资料图片：2017年4月28日，美元纸币。REUTERS/Dado Ruvic

美国总统特朗普周四宣布，提名鲍威尔出任下一届联储主席 ，打破先例没有让叶伦连任，但暗示她的审慎货币政策将会得到延续。

金融市场一般认为鲍威尔不利于美元，因为他支持逐步升息，不赞成更激进的行动。他将接任美联储主席的消息公布后，美元应声下跌。不过一些人认为，鲍威尔整体来讲对美元是有利的。

“在鲍威尔任期下，美元更可能转涨，因为美国经济轨迹将向上，”伦敦Millennium Global的常务董事及联系投资主管Richard Benson称。

其他一些候选人对货币政策的立场更偏鹰派，意味着更加激进的加息步伐，这对美元会更为有利。

不过，特朗普对鲍威尔的提名确保了美联储货币政策的连续性。这意味着美联储仍处于多次加息轨道上，缩表计划也将继续推进。

加息将提高美元资产收益率，增强其对投资者的吸引力。同样，美联储不再将已购买债券的到期收益进行再投资，这种缩表举措也利好美元，因为这意味着美联储减少债券购买。

分析师称这将是美元的一个亮点。特朗普政府之前在兑现重大税改和财政刺激承诺方面遭遇挫折，因此今年大部分时间美元走势艰难。

今年以来美元指数跌幅达7.3%，但过去两个月上涨了1.7%，受助于经济数据较佳，而且共和党税改计划近期取得进展，应能提升美元前景。

此外，欧洲央行缩减刺激规模但延长购债计划，令欧元遇挫，并提振了美元。

部分投资者认为，鲍威尔在货币政策上的立场较叶伦稍偏鹰派，这对美元的支撑作用要大于叶伦的政策。

“事实上，鲍威尔投票支持叶伦并不代表他会和叶伦一样温和，”梅隆资本驻伦敦的全球投资策略师Jason Lejonvarn说道。

Lejonvarn称，事实上，鲍威尔之前的言论显示他并不赞成进一步宽松。

鲍威尔9月时投票支持开始缩减美联储的资产负债表。他在2月时表示，“只有在特别的情况下”才应将新一轮资产购买做为考虑选项。

投资者称，只要美联储继续当前的货币政策，美元应能保持良好表现。

“不管怎么说，无论谁当美联储主席，美国经济都将维持得不错，美元也是如此。”Millennium Global的Benson称。(完)

编译 王丽鑫/王灿/王琛/张若琪 审校 陈宗琦/王颖/张荻

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