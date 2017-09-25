综述：美国通胀低迷是短暂现象还是长期改变？ 联储官员冥思苦想

路透俄克拉荷马市9月22日 - 几位对于通胀持有不同看法的美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员周五阐述美国决策层面对的困境；他们正在争论近期物价上涨的速度放慢到底是无关紧要，还是全球多种力量作用的结果，可能导致美联储政策思路被彻底废弃。

这场争论的结果至关重要，将有助于确定美联储是会一如预期在12月升息、并在明年进一步上调利率，还是会认为通胀“谜题”证明了全球物价确定机制已经改变。它也是一个具有广泛政治与经济重要性的问题的核心：失业率要降到什么程度，薪资上涨和商品竞争才会开始将物价推高至令人不适的水平。

“我们都想弄明白这个问题，”达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗谈到联储内部的这场讨论时称。讨论的内容是关于4.4%的失业率为何没能导致通胀压力加剧，不符合有关就业市场趋紧与物价上涨之间相互关系的“菲利普斯曲线”的标准理论。

美联储最新预估显示，失业率在未来数月或降至4.1%，而通胀率仍低于联储2%的目标。在这种情况下，柯普朗称他确信还有其他因素在发挥作用。

他说，或许是全球供应链或者科技进步让消费者拥有了更大的定价权。他认为不管是哪个因素在起作用，美联储都可以让失业率进一步降低，而无需担心通胀率上升过快。

近来的预测“显示大家已开始推断出我们可能会出现没有通胀的低失业率，”柯普朗表示。“接下来问题是为什么这样。我提出了结构性看法。”

美联储主席叶伦称通胀的情况是个神秘事件，不过她概括说过，她仍相信劳动市场收紧最终会导致物价上涨。

美联储最近的预测显示，绝大多数决策者预期12月将会升息。

但之后的路径则较不明朗。一些官员仍预期如果失业率维持在低位，传统的动能将会浮现，且并认为如果美联储必须追赶着加快升息脚步，对劳工们来说情况会更糟。

美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治表示，美联储不能把近期通胀数据疲弱，当作不采取持续渐进式升息步调的理由。

乔治表示，在低失业率且消费者信心仍强劲之际，“对我来说，很难认为...这当中有任何和经济活动疲弱有关”。她长久以来认为，现在是时候调升利率至更为正常的水准。

她表示，预期中的逐步升息脚步是“适切的...但我们必须继续前进。”(完)