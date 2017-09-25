FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
综述：美国通胀低迷是短暂现象还是长期改变？ 联储官员冥思苦想
频道
专题
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
中共十九大
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
时事要闻
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
深度分析
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#深度分析
2017年9月25日 / 凌晨12点35分 / 24 天前

综述：美国通胀低迷是短暂现象还是长期改变？ 联储官员冥思苦想

1 分钟阅读

资料图片：2016年8月，美国纽约，一家H&M门店的促销标志。REUTERS/Joe White

路透俄克拉荷马市9月22日 - 几位对于通胀持有不同看法的美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员周五阐述美国决策层面对的困境；他们正在争论近期物价上涨的速度放慢到底是无关紧要，还是全球多种力量作用的结果，可能导致美联储政策思路被彻底废弃。

这场争论的结果至关重要，将有助于确定美联储是会一如预期在12月升息、并在明年进一步上调利率，还是会认为通胀“谜题”证明了全球物价确定机制已经改变。它也是一个具有广泛政治与经济重要性的问题的核心：失业率要降到什么程度，薪资上涨和商品竞争才会开始将物价推高至令人不适的水平。

“我们都想弄明白这个问题，”达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗谈到联储内部的这场讨论时称。讨论的内容是关于4.4%的失业率为何没能导致通胀压力加剧，不符合有关就业市场趋紧与物价上涨之间相互关系的“菲利普斯曲线”的标准理论。

美联储最新预估显示，失业率在未来数月或降至4.1%，而通胀率仍低于联储2%的目标。在这种情况下，柯普朗称他确信还有其他因素在发挥作用。

他说，或许是全球供应链或者科技进步让消费者拥有了更大的定价权。他认为不管是哪个因素在起作用，美联储都可以让失业率进一步降低，而无需担心通胀率上升过快。

近来的预测“显示大家已开始推断出我们可能会出现没有通胀的低失业率，”柯普朗表示。“接下来问题是为什么这样。我提出了结构性看法。”

美联储主席叶伦称通胀的情况是个神秘事件，不过她概括说过，她仍相信劳动市场收紧最终会导致物价上涨。

美联储最近的预测显示，绝大多数决策者预期12月将会升息。

但之后的路径则较不明朗。一些官员仍预期如果失业率维持在低位，传统的动能将会浮现，且并认为如果美联储必须追赶着加快升息脚步，对劳工们来说情况会更糟。

美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治表示，美联储不能把近期通胀数据疲弱，当作不采取持续渐进式升息步调的理由。

乔治表示，在低失业率且消费者信心仍强劲之际，“对我来说，很难认为...这当中有任何和经济活动疲弱有关”。她长久以来认为，现在是时候调升利率至更为正常的水准。

她表示，预期中的逐步升息脚步是“适切的...但我们必须继续前进。”(完)

编译 徐文焰/戴素萍 审校 王丽鑫/陈宗琦

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below