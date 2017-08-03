美国克利夫兰联储总裁支持FED收紧政策的决心 即便通胀趋弱

路透俄亥俄州辛辛那提8月2日 - 克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周三表示，美国联邦储备委员会(美联储，FED)仍应考虑逐步收紧政策，因近几个月通胀趋软是一次性因素而非持续性趋势所致。

针对通胀指标疲弱问题，梅斯特基本重申其立场，支持美联储对每年升息约三次的观点，其中包括2017年再升息一次。

她表示，美联储还需很快开始缩减债券持仓。

她说，这“会有助于延续经济扩张，而不是拖累扩张”，同时避免经济过热导致投资者“过度冒险”以至于动摇金融体系。

她说，通胀疲弱的一些迹象反映了“处方药和手机服务计划价格下降”。梅斯特明年将在美联储决策会议上获得投票权。“这些因素需要几个月的时间才会恢复，但这种物价下跌并不暗示消费者物价整体呈下行趋势。”

这样的讯息与美联储主席叶伦传递的讯息大致吻合。叶伦上月暗示，美联储不会对物价数据作出过度反应。已出炉的数据显示，6月扣除食品和能源价格的核心个人消费支出(PCE)物价指数较上年同期升1.5%，低于2%的目标。核心PCE物价指数是美联储青睐的通胀指标。

梅斯特周三预期，美联储会在“相对短期内”开始缩表，不过这样的政策调整应当不会对市场收益率产生很大的影响。

梅斯特称，她预计所谓的收益率曲线不会有“重大变化”，部分原因在于美联储将以“非常渐进的”方式削减公债和抵押债券持仓。

梅斯特还称，美联储不应对通胀低迷“反应过度”，尤其是在9月中旬政策会议前出炉的数据会澄清通胀低迷是否是暂时性的情况下。

“9月前还有几个通胀报告，因此我会密切关注，以看看这样的疲势是否只是特殊情况，抑或是否有更多的东西。我的怀疑是这是...暂时性的，”梅斯特在一个会议后对记者称。

她被问及在9月19-20日政策会议上是否会支持升息时称：“我想看看数据，”并补充说美联储每年三次升息的预期，允许决策官员在需要时暂缓收紧步伐。(完)