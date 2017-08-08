美国通胀上行压力小 美联储近期无需升息--圣路易斯联储总裁

路透8月7日 - 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周一称，美国联邦储备委员会(美联储/FED)可以暂时维持利率不变，因为即便就业市场持续好转，但通胀不太可能上升很多。

“目前的政策利率水平近期内可能仍是适当的，”布拉德在参加一次会议时称。

近几个月扣除食品和能源的个人消费支出(PCE)物价指数升幅为1.5%，有远离美联储2%目标的趋势。这是美联储比较偏重的通胀指标。

布拉德称，如果美国失业率从当前的4.3%降至“前所未有的”3%，该指标预计只会上升至1.8%。他表示，在通胀上行压力如此小的情况下，美联储不需要升息来放慢增长。

布拉德的谈话大致与过去一年多来的说法一致。他认为，美联储不需要升息，直到美国经济突破低通胀模式和约2%的年成长率。

大多数他的同僚们也都维持其预测不变，认为通胀在未来几年将会回到2%，即使数年来其预测事后都证明过度乐观。

布拉德指出，美元今年贬值，这归因于欧洲经济成长预测改善，以及预期欧洲央行将以收紧货币政策作为回应。

过去数年来美元走强，加上油价下跌，一直是美国通胀下滑的主要推手，一些人认为近来美元走弱可望协助拉抬通胀。

布拉德周一表示，近期低通胀数据“堪忧”，因为它们或许不是暂时的，而是说明科技进步等持续性因素正在推低许多商品和服务的价格。

布拉德今年在美联储对货币政策没有投票权，不过他在华盛顿参加美联储例行的政策讨论。(完)