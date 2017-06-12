分析：美联储通胀目标欲求不得 市场对加息预期大打折扣

路透纽约6月11日 - 美国一系列通胀数据出人意料地疲软，让投资者降低了对美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年将完成其三次加息目标的预期，今年开年起步艰难的债市也因而吹进一股暖流。

美联储偏好的衡量物价压力指标在今年初打破五年停滞格局、显现出或可实现美联储2%通胀目标的迹象，这部分归因于外界对特朗普政府财政刺激政策抱有期望。然而除了薪资略微增长之外，特朗普的经济议程缺乏进展，而油价又连续三个月下降，制约了物价上行动力。

其他主要经济体的通胀率不是岿然不动，就是也一样表现疲软。欧洲央行周四下调了其通胀预估。

物价的低度增长对经济不利，因为企业无法提高商品和服务价格、薪资难以增长、投资者回报也较低。各国决策者将年通胀率定在2%，认为这是促进商业和消费开支健康增长的最佳水平。

美债收益率以及所谓的TIPS损盈平衡通胀率现位于七个月最低水平，长期和短期债券收益率之差已达去年11月以来最窄水平。少有人预计这一趋势将很快发生变化。

“通胀背景仍不太好。这将让债券收益率维持在低位，”加州Western Asset Management投资经理John Bellows称。

投资者普遍预期美联储将在下周政策会议上升息，因为美国经济接近充分就业。美国5月失业率降至16年低位4.3%。

美联储在2015年12月结束了近零利率政策，上次升息是在3月，将利率目标区间上调至0.75-1.00%。

美联储下周会议之后，升息前景并不很确定。

联邦基金利率期货周五暗示，交易员认为到年底再次升息的机率为50%。远期利率曲线已经趋平，表明市场对于美联储达成其2017年升息三次和2018年再升息三次预估的信心减弱。

升息预期自3月中旬起降温，协助债市复苏。之前，由于担心总统特朗普的政策将令美联储采取更积极的手段以及推高通胀率，债市受到冲击。

根据巴克莱和彭博编纂的一项指数，2016年底至2017年3月14日期间，美国公债及其它投资级债券下滑0.4%。美国指标10年期公债收益率在3月14日触及2017年高点2.64%。

自3月14日以来，巴克莱/彭博的美国综合债券指数的总回报为2.89%，从而使得年内至今的回报为2.44%。

**通胀不达标**

让投资者和一些美联储官员大为不安的是，消费者物价指数(CPI)和其它的美国通胀指标要么持平，要么从今年早些时候的水平回落，令人质疑物价增速是否能够达到美联储2%的目标。

不仅CPI增幅连续数月低于交易员的预期，美国4月核心个人消费支出物价指数按年增幅放缓至1.5%，创下2015年12月以来的最慢。

周五公布路透调查显示，分析师对美国2017年每季核心PCE预估从5月前次调查的1.7-1.8%降至1.5-1.7%。

上月明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利(Neel Kashkari)表示，核心通胀回落“令人担忧”。

但美联储官员主流观点认为，中期而言通胀率将达到2%的水准。

债市已对近期低迷的通胀数据做出反应。

在规模13.9万亿美元的通膨保值债券(TIPS)市场，10年期TIPS与指标10年期公债利差自3月中以来稳步缩窄至周五的1.81%。该利差是衡量投资者对通胀预期的指标。

期货市场投机客愈发认为，美联储可能因通胀数据令人失望而减缓升息进程。

投资人对美国以外地区的通胀情况也不感乐观。周五时，市场预期欧元区五年后的五年通胀率约在1.50%，低于欧洲央行目标。

“多数发达市场的通胀率并未稳定攀升，”U.S.银行市场策略分析师Bill Merz指出。

但数据显示，一些投资人仍深信美国通胀率回软只是暂时性，今年稍晚物价涨势将加速。

自2016年年底以来，专注于通膨保值债券(TIPS)的基金持续吸引资金流入，根据汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)资料，在6月7日止当周，这类基金的资产达到近630亿美元的纪录高位。

美国政府周三1230GMT将公布5月CPI报告，美联储将在1800GMT公布利率决议。

“若要让美联储进行更多升息，我们需要先见到更多通胀，”Voya投资管理公司固定收益首席投资官Matt Toms表示。

图表：美国五年、五年远期损益平衡通胀率走势 tmsnrt.rs/2oQC1o0

图表：市场对美联储升息路径预测已改变 tmsnrt.rs/2sSnxqn

(完)