美国明尼亚波利斯联储总裁称需要看到薪资和物价加速增长

路透2月5日 - 美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利(Neel Kashkari)周一称，他需要更加确信薪资和物价在上涨，才会支持进一步收紧货币政策。卡什卡利去年投票反对升息。

据近期的一项路透分析，去年美国多个州的薪资增幅都要大于过去数年的任何时候。周五的一份政府报告也显示，1月的时薪增幅为逾八年来最大。

但对于卡什卡利而言，这还不够；他今年对货币政策没有投票权，但会参加美国联邦储备委员会(美联储/FED)的例行政策会议。

“我希望看到通胀升回到我们2%的目标水平，希望看到薪资增长，”卡什卡利在彭博电视的一次采访中说道。

有关经济增强和通胀或许在走坚的迹象推高长期收益率，令长期和短期收益率之差扩大，导致收益率曲线趋陡。

卡什卡利称，这是好消息，并给美联储在必要时升息提供了更多空间。他还说，他的商界熟人对特朗普政府税改的乐观程度令他感到意外，但目前还不能确定减税在长期内能否提振增长。

他暗示，在数据显示通胀上升前，美联储应该维持利率不变。

“如果我们五、六年都是1.5(%的通胀率)，那么理论上我们应该让它升到2%，2.25%或2.5%，只要我们完全承诺而且计划在长期内控制通胀，我们就不应该再担忧这点，”他说。

美联储青睐的通胀指标在截至12月的12个月上升1.5%，而且从2012年中以来一直低于美联储2%的目标。(完)