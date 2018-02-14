美国克利夫兰联储总裁称近期市场波动并未影响到经济前景

路透俄亥俄州代顿2月13日 - 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周二表示，近期股市的波动并不会破坏经济整体强劲的前景，警告不要对金融市场的波动反应过度。

梅斯特表示，“虽然股市出现更深和持续时间更长的下挫可能会打击信心，并导致风险偏好和支出回落，但我们当前看到的情况还远未达到这个程度。”

梅斯特并称，近期市场下跌是发生在获得创纪录上涨之后，“目前，我预计经济将会克服这次市场出现的波动，我并未改变对前景的看法。我认为，经济基本面仍非常健康。”

她在代顿地区商会演讲时阐述了上述看法。美联储正在评估美国财政政策的重大转变。美国国会在去年12月批准了税改方案，最近总统特朗普还提出了政府支出计划与预算提案，可能会令美国再度出现上万亿美元的年度联邦赤字。

梅斯特说，这可能会加大“上行风险”，经济增长、通胀和经济的其他层面表现可能超出预期，达到美联储不得不做出回应的程度。

但她说，到目前为止，她感觉加息步伐应当“与去年类似”。去年美联储加息三次。目前决策者的预期中值为今年仍加息三次。

梅斯特表示，今年通胀率应当会上升，但将是逐步升向美联储2%的目标，还不至于需要美联储加快反应速度。

鲍威尔刚刚就任美联储主席之际，美联储对近期市场事件及税收新政的反应，将受到密切关注。

梅斯特称，减税将在未来几年使经济增长率提升0.25-0.5个百分点，使经济增速继续高于2%的趋势水平，并支撑招聘活动持续。

但她说，较长期影响仍不明确。尤其是没有明确迹象显示，企业会使用节省下来的税费在计划之外进行新的投资或增加招聘。(完)