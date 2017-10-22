美国总统特朗普考虑让鲍威尔和泰勒接任美联储主席和副主席

路透华盛顿10月20日 - 美国总统特朗普考虑提名美联储理事鲍威尔(Jerome Powell)和斯坦福大学经济学家泰勒(John Taylor)担任美联储的两个最高职位，意图显然是要给市场吃定心丸，并安抚保守派对于改变的渴求。

这样一来，鲍威尔和泰勒将有一位接替2月任期届满的美联储主席叶伦，另一位将接替本月退休的副主席费舍尔(Stanley Fischer)。

“这一问题正在考虑当中，不过不排除诸多选项。未来数日他将很快宣布决定，”白宫发言人桑德斯周五对记者表示。

如果选择鲍威尔担任下任美联储主席，将保证货币政策的连贯性，而这正是投资者所希望的。鲍威尔是一位言辞缓和的中间派，他支持叶伦循序渐进加息的立场。

如果泰勒进入美联储，保守派共和党人将会觉得颜面有光，他们认为叶伦任内的货币政策太宽松。

“就我们了解的情况来看，我认为鲍威尔可能是一个比较安全的人选，”摩根大通首席美国分析师Michael Feroli表示。“他显然了解美联储的文化、(政策制定)委员会的运作情况，因此就这些软技能而言，我们觉得他比较合适。”

叶伦周五晚间在华盛顿参加一场经济会议时，为美联储对抗经济低迷所采用的工具进行强烈辩护，称有再次爆发危机的风险，届时可能需要再次动用这些“非传统政策”工具。

叶伦没有被问及美联储主席任职问题，她也没有就遴选程序做出任何评论。

尽管泰勒在美联储内部备受尊敬，但他认为利率政策要基于泰勒规则的立场，为他招来批评，认为他将钳制美国货币政策。

泰勒在周六波士顿联储一次会议上予以反驳，称他支持灵活实施政策规则，不希望束缚美联储的手脚，也并非暗示他这一立场是出于对货币政策制定者的不信任。

同时，外界担心鲍威尔和泰勒都加入美联储，可能给市场传递令人困惑的信号。

特朗普是否想要大幅改变美联储的方向，这一点还不明朗。(完)