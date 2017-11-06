分析：鲍威尔任美联储掌门人期间 美债收益率曲线料更加趋平

路透纽约11月2日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)理事鲍威尔周四获总统提名担任美联储下任主席，债市对此展现了可能不详的讯号：美债收益率曲线趋平。

资料图片：2011年9月，美元纸币。REUTERS/Lee Jae-Won

特朗普周四正式确认提名现年64岁的鲍威尔出任下任联储主席，现任主席叶伦的任期将在2月届满。

美债收益率曲线通常反映投资者对经济体质和通胀前景的看法。

当长券收益率相对于短券收益率走高时，收益率曲线趋陡，通常预示着经济成长和通胀会很不错。当长券和短券收益率之差缩窄时，收益率曲线就会趋平，通常当美联储像现在一样正在调高短期利率的时候就会出现这种情况，而曲线趋平也预示了经济成长和通胀前景温和。

债券投资者正在为更趋平坦的收益率曲线做准备，因外界普遍预计鲍威尔将一如叶伦2015年底开启升息周期后那样缓步升息，并将缩减美联储4.5亿美元的资产负债表。

“对他而言，已经有选好的路径了，”满地可银行资本市场驻纽约的汇率策略师Aaron Kohli说道。“他是不会支持政策出现整体变化的。”

自美联储约两年前退出近零利率政策以来，五年期和30年期美债利差已缩窄43个基点。

近几天在投资者等待特朗普宣布提名鲍威尔出任美联储主席期间，Tradeweb数据显示，五年期和30年期美债利差已缩窄至82个基点。

“未来我主要关注收益率曲线形态--它将告诉我们很多事情，”Guggenheim Partners首席全球Scott Minerd周三发推文说。

美国公债收益率曲线趋平：tmsnrt.rs/2heAuKj

但是，如果美国众议院共和党周四提出的税改方案通过参议院审议，财政赤字扩大相关担忧就可能引发长期债券卖盘，导致收益率曲线变陡。

如果未来几个月海外政局不稳或美股持续下跌等因素导致经济遇挫，收益率曲线也可能再度变陡，因为交易员将押注美联储再度降息预期拉低短期收益率。

但就目前而言，鲍威尔领导美联储期间，收益率曲线趋平趋势料将持续，因为几乎没有迹象显示全球通胀加速，长期债券收益率可能停留在当前水平附近。

美联储更重视的通胀指标--个人消费支出(PCE)物价指数9月份上升0.1%，全年升幅达到1.3%，约五年半来一直低于美联储2%的目标。

SEI Investments Co.的固定收益投资主管Sean Simko表示：“收益率曲线将趋平，直到通胀率上升。”

各美联储主席任内美国经济及收益率曲线：tmsnrt.rs/2hfFVbO

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