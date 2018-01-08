《分析》美联储新主席2月上任大考：重新思考通胀策略的内部呼声渐涨

路透费城1月5日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)内部正在形成一股压力，即将就任主席的鲍威尔将得面对考虑采取新策略以拉高美国通胀的声浪；过去逾五年来通胀疲软，令美联储备感困惑。

资料图片：2017年11月，美国华盛顿，美联储理事鲍威尔出席参议院金融委员会就其被提名任美联储主席举行的听证会。REUTERS/Joshua Roberts

三名美联储官员本周加入多数地方联储总裁的行列，要求至少进一步研究替代方案，取代当前的2%通胀率目标机制。芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯及旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯则是去年就此议题引爆新的论战，甚而敦促变革。

鲍威尔将在2月接替叶伦登上美联储主席大位，这股内部风潮却在他就任前一个月掀起，将对他初期领导能力构成考验，此一局势也可能导致美联储改写其如何达成通胀低而稳职责的剧本。

美联储目前有着一个简单的通胀目标，政策是按照达成通胀年增率2%所设定，完全不顾及过去的表现。但在多年来一直低于该通胀目标之后，多位地方联储总裁辩称，考虑更为动态策略的时机已经成熟。

一个替代方案是物价水平目标制(price-level targeting)，允许物价水平在一段时间内高于或低于目标，从而试图弥补通胀率低于或高于2%的那些年。另一个相关的方式是将整体或“名义”国内生产总值(GDP)作为目标，并承诺未来将用更高以及通胀刺激的增长来弥补缺失。

在当前形势，最近几年未实现的通胀率将由低于预期的利率和高于正常水准的通胀来抵消，直至整体物价水平回到年通胀率平均达到2%的情况下应有的水准。

从理论上来看，该方法将使产出在长期内维持在稳定水准，但也有风险，因为美联储需要试图说服投资者和公众，通胀上升仅仅是暂时的，而且在美联储掌控中。

“我们不准备很随意地开始这么做，”圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在周四的采访中说。他在采访中也加入了呼吁进行全面评估的决策者行列。“这可能要用数年时间(但)至少你应该问一下”这样做的好处是否值得。

克利夫兰联储总裁梅斯特和费城联储总裁哈克周五也呼吁鲍威尔领导的美联储展开广泛讨论。

“我觉得他了解存在这些需要深入思考的未解决问题，”梅斯特谈到鲍威尔时表示。

达拉斯联储总裁柯普朗和亚特兰大联储总裁博斯蒂克加入了美联储12位地区储备银行总裁中的多数派，呼吁做出改变，或敦促研究通胀框架。美联储10月31日至11月1日政策会议以来，这一建议获得更大支持。会议记录显示，两位理事--可能是埃文斯和威廉姆斯--建议美联储考虑建立一种体系，允许高通胀率与低通胀时期的影响相抵消。

自从美联储六年前设定通胀目标以来，美联储更看重的核心通胀率指标大部分时间未达到2%。尽管如此，美联储在两年多的时间内仍加息五次，作为对强劲就业表现的认可。就业是美联储的另一目标。

支持者称，健康增长的经济是货币政策稳步“正常化”的保障。而反对者则警告称，美联储升息是没有必要的，在通胀仍如此低迷的情况下释放出了错误信号。

讨论已经更进一步，决策者开始分析，假如已经采取不同机制，可能会带来如何不同的数据。布拉德表示，1995至2012年间，美联储实际上维持与2%通胀年率一致的物价水平目标。但此后便开始出现差距，目前总计约占名义国内生产总值(GDP)的4.6%，这一差距可以说相当大。

尽管叶伦去年12月曾表示，目前还不到讨论通胀目标的时候，但还不清楚有五年联储理事经验的鲍威尔持何种立场。

近期公布的记录文件显示，鲍威尔对他人观点持开放态度，而且了解他的人表示，鲍威尔的一大优点就是思想开明。但并非经济学家出身的他，在开放态度方面可能会有所迟疑，被迫采取中庸之道，调节一场广泛而具有政治争议的辩论，相关辩论可能深究货币政策理论，探讨复杂的统计数字估算问题。

物价水平目标制依靠评估过去偏离的规模，承诺“补偿”对通胀目标的偏离。这有可能导致美联储容忍过度通胀，比方说，如果将频繁修正的GDP预估数字作为目标制一部分的话。

美联储料将成为第一家尝试使用这类机制的主要央行。梅斯特在对讨论持开放态度的同时，也指出了几个隐患。

她表示：“这些替代框架没有一个不具挑战性，我们将需要评估任何一套替代做法，看它实际带来的好处是否优于”目前的体系。(完)