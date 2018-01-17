美国利率上扬令大型银行受益良多 但惠及储户无多

路透纽约1月17日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)一年前开始稳定升息，为银行业者提供了鹄候已久的获利顺风车，因他们可以对贷款户收取更多利息。

但询问银行业者打算何时开始对储户支付更高的利息时，其回覆是还要再等等。

根据圣路易斯联邦储备银行数据，储户存放在美国商业银行的存款目前达11.95万亿(兆)美元，接近11月时创下的纪录高点11.99万亿。然而尽管美联储已经四度调高短期利率目标，达到目前的1.25-1.50%水准，但储户存放在存款帐户的100美元能够产生的利息还不到1美元。

根据Bankrate.com金融分析师Greg McBride的说法，就连美国前三大消费者银行--摩根大通(JPM.N)、美国银行(BAC.N)以及富国银行(WFC.N)的一年期存单利率都貌似纹丝不动；Bankrate.com先前就洛杉矶及休士顿这两个高度竞争的都会市场进行了调研。

在最近几天发布财报时，摩根大通(JPM.N)、富国银行(WFC.N)和花旗集团(C.N)的高管表示，他们没有理由为吸收的存款多付钱，因为普通存款人尚未要求提高存款利率。他们说，很难知道何时情况会变，但目前还没有竞争压力。

当被问及银行何时开始提高存款利率时，摩根大通首席财务官Marianne Lake表示，她预计各家银行2018年内将在利率方面“保持相当克制”。

美国银行周三将公布业绩。

分析师和银行人士指出，最近的税改是一个带来变革的潜在力量。

如果美联储像华尔街预测的那样在未来几个月持续提高利率，消费者可能开始提走存款，导致银行利用自己节省的一些税费来支付更具竞争力的利率。

Usdin表示，这是时间问题，而不是能否发生的问题。

“我们都在等待散户存款人确实醒来的那一刻，”他说，“但是我感觉本季度还不会发生。”(完)