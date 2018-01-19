美联储2018年和2019年进一步升息是“适切的”--克利夫兰联储总裁

路透1月18日 - 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特周四表示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)2018年和2019年应各升息三次，该看法比其他很多美联储决策者青睐的升息速度略快。

梅斯特表示，受消费者和企业支出推动，今年美国经济应会增长约2.5%，不过最近通过的减税举措可能促使经济以更快速度增长，而且明年将继续提振经济。

她预估，目前为4.1%的失业率在年底前将降至4%以下，而目前低于联储2%目标的通胀率，也将在一两年内重新升回目标水准。

“如果经济的演变一如我的预期，我认为今年与明年按照去年的节奏进一步升息会是合宜的，”梅斯特在为纽约Council for Economic Education预先准备的演讲稿中表示。

她表示，渐进升息的速度将足以让通胀达到联储的2%目标，同时免于金融体系风险增加、进而导致过热的情况发生。

美联储在2017年总共升息75个基点，联邦基金利率区间已上调至1.25-1.5%。基于美联储12月发布的最新预估的预测中值，决策官员预期今年美联储还会再升息75个基点，明年或会升息50个基点。

梅斯特周四称，特朗普政府的减税可能会为今明两年的经济成长率贡献0.25-0.5个百分点，但对经济成长的长期影响很难评估。梅斯特今年对货币政策具有投票权。

美联储决策官员将在1月30-31日召开议息会议，这可能是梅斯特在此之前最后一次公开发表言论。市场预期美联储在1月底的会议上不会升息，但在3月会议可能升息。(完)