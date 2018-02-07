美国就业市场力道或并非预示通胀加速--圣路易斯联储总裁

路透2月6日 - 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德表示，美国就业市场近期的力道或许不会引发物价加速上涨，此看法与投资者的通胀忧虑背道而驰。通胀疑虑目前正推低股市。

上周五出炉的就业数据显示，1月就业岗位强劲增长，薪资也意外迅速增加。自这份报告公布后，美国股市已大幅下挫。投资者现在认为通胀的风险及美国联邦储备委员会(美联储/FED)加速升息的可能都上升了。

但布拉德表示通胀可能维持在低位。此外他称，如果通胀不加速，美联储在升息方面可能没那么激进。布拉德今年在美国联邦公开市场委员会(FOMC)没有投票权，不过可参与政策讨论。

“我提醒大家，不要将就业市场的好消息理解为可直接转化为通胀上扬。”布拉德在肯塔基州列星顿的一次会议上称。“让我们观望后续情况。”

美联储自2015年以来缓步升息，决策官员12月时暗示，他们预计今年升息三次。投资者预料2018年首次升息将在3月。

关于经济学家对最终促使通胀持续回升因素的了解程度，布拉德数月来不断表示怀疑。

不过他表示，以市场为基准的通胀预期衡量指标近期的上扬，或可做为未来通胀趋势的信号。

“现今的衡量指标已经接近...与2%通胀目标一致，不过还是低了一些，”布拉德表示。

此外，他并不认为新任美联储主席鲍威尔在货币政策的管理方面会有重大的变化。

“我不认为政策会有明显的变化，”布拉德在肯塔基州一场会议中表示；他并称鲍威尔将经济数据纳入考量的情况，可能与前两任主席伯南克与叶伦类似。(完)