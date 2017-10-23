美联储主席叶伦为非常规政策辩护 与其他联储主席候选人看法相左

路透华盛顿10月20日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦周五表示，只要美国仍处于低利率经济环境中，联储就必须保留资产购买和其他非常规政策工具选项。

叶伦的评论表明，她的政策观点与美国总统特朗普考虑的下任联储主席人选的看法存在差异。叶伦在全美经济学家俱乐部(National Economists Club)表示，“我们必须保留再次动用非常规政策工具的选项。”

利率水平接近零将迫使美联储改用其他手段刺激经济。在2007-2009年金融危机之后，美联储通过口头承诺降息和3.5万亿(兆)美元的资产购买行动，将利率水平压至比其他方法所能达到的更低的水平，提振了消费与经济增长。

叶伦称，美联储持有的资产规模正在逐步下降，政策利率正在提升，而经济整体表现良好。不过她警告称，世界可能不会回到旧时的正常状态，“未来的决策者”或需采用过去10年中使用过的应急措施。

叶伦表示，通胀持续低迷令美联储感到意外，也“相当担心”。她与其他联储官员也认为，“中性”利率远低于过往水平，有可能限制联储在本轮升息周期中能走多远。

特朗普总统正在考虑接替叶伦的多位人选。

已经与特朗普面谈的候选人中包括美联储前理事瓦尔许(Kevin Warsh)，他当时批评美联储的资产购买政策，称联储对资产市场涉足过深。另一位人选是史丹佛大学(斯坦福大学)教授泰勒(John Taylor)。

叶伦再获任命，也是考虑的选项之一，但她明确表态，认为联储需要对未来各种选择都持开放态度。

“最终我们必须认清，非常规工具有可能不得不再度动用，”叶伦表示，“未来政策制定者”可能面临的挑战与过去10年无异。(完)