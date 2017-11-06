《分析》叶伦交棒鲍威尔：经济成长稳健 但联储未来政策遗留未解难题

路透华盛顿11月5日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)理事鲍威尔如果获得参议院确认，将在现任美联储主席叶伦2月份任职到期之后接替她的职务，届时他所继承的将是稳健的经济成长，以及至少未来数月货币政策已达成共识的局面。

资料图片：2009年11月，华盛顿，美联储总部大楼。REUTERS/Yuri Gripas

但他也将接下叶伦未完成的作业，也就是经济方面的几个未解难题，为何通胀如此低迷、金融市场状况在货币政策制定时所扮演的角色，以及在利率较低时如何应对经济衰退等。

相关辩论会让现年64岁、律师出身的鲍威尔在联储经济研究员、12位地方联储总裁以及联储理事布雷纳德等同事之间调停。12位地方联储银行总裁中，有七位具有博士学位。如果叶伦在卸任联储总裁时也一并辞去理事职位，那么布雷纳德将成为联储理事中唯一的另外一名专业经济学家。

叶伦美联储主席的任期到2018年2月届满，但她作为美联储理事的任期一直到2024年。

而且除非美国近纪录高位的101个月经济扩张再延续四年，否则鲍威尔可能还不得不应对衰退局面，而很多人认为美联储还没有做好相应准备。

加州帕罗奥图Merk Hard Currency Fund总裁兼投资组合经理Axel Merk称，鲍威尔将“把监管问题放在心上”。

“问题是，危机时他该做什么？又将依靠谁？我对于他的智慧或者诚信等方面毫不怀疑，但他有可能把事情想简单了。”

鲍威尔自2012年以来任美联储理事，将是William Miller以来首位没有经济学高等学位的美联储主席。William Miller在1970年代的短暂任期中，通胀螺旋上升失去控制。

**短期内一切正常**

决策者虽然对短期经济前景和货币政策立场有信心，但担心近年来持续低通胀可能意味着，经济比过去更容易重陷衰退。

与此同时，如周五就业报告所示，非农就业岗位稳步增长以及失业水平低，证明经济仍稳步进行扩张。

但一些分析师提到，长短期利差持续偏窄，或“收益率曲线”平坦说明，市场对经济的未来感到怀疑。

如果保持低利率，美联储通过降息应对经济下滑的空间将有限，等利率降至零水平后将不得不再次采用购债或更多争议性工具，例如负利率。

不过鲍威尔可以说更偏向“鸽派”，倾向于宽松，与叶伦持有同样观点，下次危机可能让他处于不利境地。作为一名共和党人，在共和党总统执政且国会由共和党把持的情况下，他可能不得不考虑共和党保守派通常反对的政策。

前美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔称，“一个令人关心的方面是鲍威尔领导的(美国联邦公开市场委员会)在应对衰退冲击时，是否会像叶伦领导时那么积极或主动。”柯薛拉柯塔现在是罗契斯特大学经济学教授。

他补充说，鲍威尔在担任美联储理事初期，“曾对非常规货币政策展现出担忧”。

后来，这种“担忧”逐渐转变成支持美联储政策。美联储政策承认，需要时间来为2008年金融危机带来的冲击和经济衰退疗伤。鲍威尔曾表示，他致力于看到相关政策的继续。

但结果可能取决于与他共事的人是谁，以及他觉得谁可以让人信服。

**技术派为主**

叶伦依赖来自美联储内外的建议，有条不紊地解决各种问题，譬如长远看失业者是否会重返岗位，通胀机制自2007-2009年金融危机以来是否发生了变化，该问题尚未得到解决。

叶伦在杰克森霍尔年会等场合发表的核心演说，通常包括数十项注解，引述自美联储工作人员的报告以及经济期刊中同行评审的文章。

她认为就业市场仍存在失业率等数据未能反映的薄弱之处，她的经济研究根底帮助她把政策辩论向有利于美联储缓慢升息的方向引导。

正如她的前任们借助对金融市场及生产率的类似洞察来制定各自的政策，叶伦对就业市场的理解让她得出结论，即失业可在不产生通胀的情况比预期低出许多。

鲍威尔现在必须证明，他可以从美联储的人才网络中获得相同的洞察，并将之转化为政策。

前路还将存在许多其他风险，比方说，如果国会正在讨论的税改议案设计不合理，美联储官员就担心它可能引发通胀风险，并迫使联储以更快速度升息。

**新共识**

在货币政策讨论中，一些重要位置的人选还未确定。

特朗普可以再提名三位美联储理事，如果叶伦的主席任期届满后也放弃理事职务，那么特朗普就可提名四位理事。其中一名理事将担任美联储副主席。

白宫国家经济委员会主任柯恩(Gary Cohn)周五表示，将很快开始与鲍威尔就这些职务空缺进行商谈，年底前作出决定。

巴克莱分析师称，“他可能想寻找拥有专业背景，能为货币政策提供理论基础的候选人。”

“最重要的问题在于，在下次经济滑坡时如何引导货币政策。共和党人对此一直批评不断。因此，问一句下次经济滑坡时的应对举措是否包括非常规政策，这很合理。”(完)