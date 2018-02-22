美联储理事夸尔斯称美国利率缓步上调是“合宜的”

路透2月22日 - 美联储新任理事夸尔斯(Randal Quarles)周四加入多数联储官员的行列，呼吁在企业信心上升及美国经济成长加速之际调高利率。

“为维持健康的劳动力市场，并让通胀稳定在2%目标附近，我预计进一步缓步上调政策利率是适宜的，”夸尔斯在准备向东京国际货币事务研究所(IIMA)发表的演讲中表示。

“美国经济看来表现相当好，当然，是危机以来的最佳状况，而从许多指标来看也是危机发生很久前以来的最佳状况，”他称。

投资人基本已消化联储将于3月20-21日会议上再次加息的预期，联储官员曾暗示他们预计今年底前将再加息两次。

夸尔斯的言论突出了美联储的一致看法，即联储新任主席鲍威尔将继续走前主席叶伦的缓慢收紧货币政策的道路。

夸尔斯称，美国经济潜在基本面较为强劲，指出企业乐观情绪升温、企业投资增加、劳动力市场增强、而且经济成长速度加快。

他表示，虽然在失业率处于17年低位4.1%情况下，通胀仍低于美联储2%目标，但“和我们的目标偏离零点几个百分点，不会让我非常担忧，尤其是我预计这种偏离程度会越来越小。”

夸尔斯指出，最重要的是，特朗普政府新通过的1.5万亿(兆)美元税改计划和其他财政措施“有望帮助维系经济的动能，这在一定程度上是通过增加需求实现，也有可能是通过鼓励投资和支持劳动力参与来提高经济潜在生产力实现的。”

他并称低生产率增长正损及美国长期经济成长前景，应该成为决策者的一大重要关注点，而低生产率增长部分归咎于投资疲软。

夸尔斯10月份开始在美联储任职，之前的多数公开评论都聚焦于银行业和其他金融监管领域。

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