美国财长努钦预测税改计划可令财政收入增长1万亿美元

路透华盛顿1月12日 - 美国财长努钦周五表示，他相信因为增长加快，共和党人提出的减税计划在未来10年对国家财政收入的最终影响为中性，但财政部可能向国会申请更多拨款来实施这项方案。

“我们认为财政收入会增加逾1万亿美元，因此我的确认为这项计划本身是可以收回成本的，”努钦在华盛顿经济俱乐部举办的一个活动上说，并反驳了美国国会税收联合委员会预计减税将会令未来10年财政赤字增加1.1-1.5万亿美元的预测。

努钦表示，为便于建造模型，该计划假设美国经济的年成长率为2.9%，但“我们认为成长率会达到3%或更高”。

不过他称，财政部正在和国会商谈新增拨款，用于帮助减税计划的实施，“我们将雇佣一大批人来帮助实施”。

努钦还重申，无论何时当政府的举债上限即将被触及时，国会就需要提高上限。他补充说，不相信国会在临时拨款议案于1月19日到期时会听任政府关门。

在谈到比特币等加密货币的风险时，努钦表示财政部已经成立了工作小组，通过跨机构的金融稳定监管委员会(FSOC)监控这类货币。

他表示，他最关心的是要防止犯罪和恐怖组织利用加密货币“做坏事”。

在谈及有些央行考虑发行数字(数位)货币取代实物货币时，努钦说：“美联储和我们都认为，目前还没有这个必要。”(完)