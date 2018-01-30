美国企业对中国增长持乐观态度 但抱怨不公平待遇

路透北京1月30日 - 中国美国商会周二称，美国企业对未来几年中国进一步对外商投资开放更有信心，但也警告称，有“令人震惊的”的四分之三会员企业并不觉得受到中国政府的欢迎。

中国美国商会在对会员企业进行的年度调查报告中称，要减少中美两国之间的贸易摩擦，需要“不论股东是什么国籍，公平地执行法律和规定”，以及开放的投资环境。

“经历几年的收缩之后，更多企业在扩大投资，不过投资增速仍将远低于历史水平，”中国美国商会称。

美国商会表示，对中国经济可持续增长前景的看法“大致正面”，46%的回覆者对中国政府未来三年内将进一步对外资开放市场表达出信心，高于前次调查的34%。

但美国商会指出，其调查未包括“无数”因政府监管规定而被排除在中国市场之外的企业。该调查在10月和11月向商会849名成员发出，有411名会员填写了调查问卷。

该商会审慎表示，美国总统特朗普于11月访华，或解释了会员何以对未来一年美中关系将改善的看法跳增--有36%认为关系将改善，上一年调查仅为17%。

**特朗普立场强硬**

但特朗普访华在贸易争端方面并未带来什么重大成果。此后特朗普对中国采取强硬立场，宣称中国窃取知识产权，他正考虑对中国采取重大行动。

特朗普政府曾表示，2001年美国错误地支持了中国加入世界贸易组织(WTO)，当初谈好的条件未能迫使中国政府开放经济。

“中美商业关系中的重大失衡依然存在，而且很难看到双方如何能够纠正失衡而不会进一步产生摩擦，”中国美国商会主席蔡瑞德(William Zarit)在报告中称。

调查显示，科技与研发密集型产业中59%的公司称，与中国国内公司相比，它们受到不公正待遇。中国政府推出了针对科技行业的雄心勃勃的“中国制造2025”计划，以替代外国产品。

“我们看到有许多阻碍外商投资企业的政策，而且一些重大市场扭曲现象被允许存在，以迫使技术转让，”中国美国商会援引一家农业企业未具名高管称。(完)