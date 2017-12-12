美国一家企业起诉海航 指控其不透明所有权致双方交易无果

路透纽约12月11日 - 美国软件工程公司Ness Technologies S.A.R.L.已起诉中国综合企业海航集团，指控海航在接受美国监管机构对外国企业收购案检视时，未能充分回答有关其所有权的问题，导致双方3.25亿美元的交易失败。

另外海航还是1月份同意收购SkyBridge Capital LLC多数股权的财团成员之一。SkyBridge Capital是美国一家对冲基金，由前白宫通讯联络主任斯卡拉穆奇(Anthony Scaramucci)创立。

上周在纽约州最高法院提起的这桩诉讼案中，Ness指控海航未能“尽其全力”争取让收购Ness子公司的交易获得监管批准，给Ness造成了财务损害。

根据法院文件，海航旗下北京子公司文思海辉今年3月同意收购Ness子公司Jersey Holding Corp。

该交易需通过美国外资审议委员会(CFIUS)审批。CFIUS是审查外国企业收购美国资产相关国家安全担忧的政府内部机构。

根据该诉讼案，针对海航收购Jersey Holding和SkyBridge Capital的交易，7-10月间CFIUS向海航和文思海辉发出至少77个有关其所有权和股东结构的随访问题。

海航等待CFIUS批准其投资SkyBridge Capital已经近一年。

Ness诉讼案称，海航和文思海辉通过“讨论、计划、策划和实施多项计划来掩盖其组织、公司结构和所有权的本质”，“偷偷地逃避并阻挠CFIUS对这项投资的评估。”

Ness和CFIUS发言人不予置评。海航没有回应置评请求。

SkyBridge发言人Woomi Yun不予置评。(完)