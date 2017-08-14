分析：中国市场成为美国企业第二季获利的强劲增长来源

资料图片：2013年10月，北京，中国国际煤炭采矿技术交流及设备展览会上展出的卡特彼勒品牌挖掘机。

路透上海8月14日 - 美国和中国之间的贸易紧张关系可能会不断升温，但美国企业发现中国市场将成为今年一个可靠的获利增长来源。

美国许多主要企业--无论是建筑设备、半导体还是咖啡生产商，近几周都已公布第二季中国业务获利和营收增长。

这些企业从中国经济强劲增长、中国房地产市场繁荣和美元贬值中受益。中国的“一带一路”计划包含数以十亿美元计的新道路、桥梁、铁路和发电厂项目，这也有助于美国企业出售重型机械和其他产品。

卡特彼勒(Caterpillar)(CAT.N)公布第二季在亚太市场的营收增长25%，得益于中国市场强劲。今年上半年出口给中国客户的大型发掘机数量就增长了一倍以上。

“我们目前预计今年剩余时间的中国需求依然强劲，”卡特彼勒集团总裁兼首席财务官Brad Halverson向投资者表示。

“相较于美国，这段时间中国增长得非常好，汇率相对走势也变得有利于美国企业，”Leuthold Group的首席投资策略师Jim Paulsen称。

中国企业亦正受惠于强劲的国内经济。举例来说，中国吉利汽车(0175.HK)上周公布7月销售较上年同期大增89%。吉利汽车及许多中国大型企业将在未来数周公布财报。

尽管中美关系存在一些负面因素，上海美国商会7月的一份报告显示，在中国82%的美资企业预期今年营收增长，高于一年前的76%。

美国银行U.S. Trust主题投资主管Joe Quinlan称，“总的来说，对于许多美国商品及服务而言，中国市场仍在成长当中....中国消费者越来越大程度地带动本国经济增长，这对于许多提供商品及服务的美国企业而言是一个成长组合非常正面的转变，与兴建高楼大厦的业者面临的情况相左。”

在芯片行业部分，Skywork Solutions (SWKS.O)公布会计年度第三季营收成长20%，有部分是受助于中国手机制造商华为；根据高盛说法，Skywork Solutions约有85%的营收来自中国。有约三分之二营收来自中国的高通(QCOM.O)则在上月表示，中国仍是公司业绩成长的主要题材。

其他外资企业也有很多表现良好。欧洲酿酒业正受惠于中国消费需求大幅回升。

习主席2012年推动反贪腐行动，令许多奢华宴乐活动受到冲击，当年业绩严重下滑的Remy Cointreau表示，见到今年“消费趋势明显改善”。

“我们见到中上阶层迅速增长，带动我们高档干邑品牌消费强劲增长，”Remy Cointreau财务长Luca Marotta上月表示。(完)