美元下跌但欧元上涨 美国GDP数据未能影响市场走势

路透纽约7月28日 - 美元周五全面下跌，美国经济数据乏善可陈，以及政治不确定性，合力驱使交易商青睐欧元和其他重要货币。

欧元和其他主要货币兑美元上涨，此前公布的美国第二季GDP初值基本符合分析师预期。

一些分析师还指出，美国第二季劳工成本升幅不及预期，令美元下跌，但其他分析师认为，数据只是为交易商继续进行年内大部份时间拖低美元的弱势美元交易提供了借口。

美国第二季经济成长年率为2.6%，和路透访查的分析师预估一致。第二季经济增长年率被下修至1.2%。

“数据对未来货币政策前景的讨论没有多少帮助，”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner说。

“所以，市场处于动能显然不利于美元，有利于欧元的环境。”

欧元兑美元在本月迄今上涨近3%，年内迄今上升超过11.5%。欧元势将连续第三周上涨，为五周内第四周周线上升。

周五，欧元兑美元走坚，纽约尾盘升0.65%，至1.1751美元。周四欧元兑美元上涨至两年半高位，稍晚回软。

美元疲态在兑欧元的走势中表现的最为明显，但兑其他主要币也下跌，因对美国财政刺激计划和美联储激进升息的预期消退。

经济数据没有意外，令交易商“在隔夜时段聚焦在医保议案遭参议院否决，这进一步降低了对政府落实经济政策的预期，”Esiner说，“这是最终不利美元的题材。”

美元兑加元跌0.9%，至1.2440加元，此前加拿大公布5月经济成长0.6%，是预估增幅的三倍，5月经济成长年率为4.6%。

美元兑瑞典克朗下挫1.2%，至8.1024克朗，为去年6月来最低，此前瑞典公布第二季GDP成长年率为4%，好于预期。

瑞士法郎连续第四日下跌，兑欧元势将录得六年来最大的单月跌幅。(完)