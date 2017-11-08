特朗普胜选一周年 美国基金跟随全球市场大势水涨船高

路透伦敦11月7日 - 与一年前特朗普赢得美国总统大位的时候相比，美国基金所管理的资产如今明显身价大增，特别是股票型基金。

特朗普胜选后，虽然金融市场普遍不看好他将在总统任内达成卓越的政治改革，但美国基金获得资金流入，资产价值也随着全球金融市场收获两位数回报而水涨船高。

周三是特朗普胜选一周年。汤森路透数据显示，截止9月30日的一年中，包括上市交易基金(ETF)在内的美国共同基金净资产总额已增加六分之一，达到21.1万亿美元。

股票型基金是同期增长表现的佼佼者，截至9月底全球股市创新高时，股票型基金的总资产价值增加了五分之一至11.4万亿美元。

美股周一触及纪录高位，今年以来的涨幅已超过15%，而同期高收益美债指数亦录得类似涨幅。

业绩是一个重要推手，大盘上涨推高了股票估值，资金流入规模亦很强劲，尤其是流入被动型基金，因主动型基金经理在今年又一次遭遇来自上市交易基金(ETF)的激烈竞争。

截至2017年9月30日的一年中，美国共同基金吸引到总计6,910亿美元的资金净流入，其中约有6,850亿美元流入了被动型基金。

在这当中，有近5,000亿美元资金是流入了被动型股票基金，而同期主动型股票基金则流出2,350亿美元。

同期，固定收益基金的流入资金规模更为均衡，主动型债券基金的净流入资金为1,450亿美元，而流入债券ETF的资金为1,910亿美元。(完)