美国基金投资人拥抱全球股票基金 对债券基金少了青睐

路透纽约2月28日 - 美国投资公司协会(ICI)数据显示，市场大跌过后，美国基金投资人释出了情况已经有所不同的讯息，他们增加了国际股市的资金投入，但对债券的接受度降低。

根据ICI数据，在2月21日止当周，全球股票基金吸引了74亿美元流入，在此同时美国国内股票型基金则有49亿美元流出。债券资金流入则有45亿美元。

此一结果强化了资金流向全球股票基金的趋势，但同时也凸显出随着通胀预期升高，债券投资人渐失耐心。标普500指数2月收低3.9%，创2016年1月以来最差月线表现。

全球股票基金2018年迄今每周平均吸引79亿美元流入，2017年则为平均每周流入45亿美元，2017年没有一周出现过全球股票型基金的资金净流出。

另一方面，投资者蜂拥进入债券基金的趋势减弱。数据显示，截至2月21日当周，此类基金四周内平均每周吸纳21亿美元，低于之前一周的四周均值48亿美元，以及2017全年周线均值74亿美元。

“大家又回到有更好机会的领域。”道富环球投资管理(SSgA)的SPDR Americas研究主管Matthew Bartolini称。

数据显示，截至2月21日当周，美国共同基金和上市交易基金(ETF)录得净资金流入，为2月初以来首见。

本月股市大动荡，在一定程度上受利率上升推动。利率上升会促使投资者进入持有较长期美国公债的债券基金，远离高收益率及其它债券产品，而前类产品对利率上升有较高的敏感性。

Bartolini表示，”钟摆摆得太大了”，他预计“未来一个月左右”，非政府债券基金将开始吸引更多资金流入。(完)