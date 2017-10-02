调查：美国基金经理9月全球投资组合大致持稳

路透班加罗尔9月29日 - 路透调查显示，美国基金经理人9月的全球投资组合配置大致维持不变，因忧心在全球经济仅温和成长之际，多数资产价格已显得偏贵。

调查访问13家基金管理公司，调查时间为9月20-28日，调查结果显示，9月股票建议配比由56.8%微降至56.7%，债券配比由34.7%升至34.8%。

以往常见的60:30股债配置比例，过去几年并不明显，以目前股指的水准来看，平均股票配比持续相对保守。

这主要是因为在央行提供低廉资金下，股票及债券价格同步全线上涨，多数资产估值也偏高。

全球经济今年虽有增温，但主要央行通胀率目标与央行立场转向收紧政策之间仍有一段距离，这是基金经理认为未来令人关切的因素。

一大型美国投资公司基金经理人表示：“当前的宏观环境和前景似乎比许多年轻一代市场参与者记忆中的都好，上次相似的环境是在2006年，但最终结果并不好。”

“当时和现在一样，当宏观大环境转好，估值趋紧，那就时候要小心了，做好资本保值和多元化投资，远离拥挤交易。”

路透上周五对债市策略师和分析师进行的另一项调查显示，未来一年因通胀率低迷料会遏制主权公债收益率的涨势。

在最近一次调查中，建议另类投资的配比稳定在4.2%。地产投资略增加，但同时是减持了现金。

调查显示，欧元区股票配比来到逾六年最高，美国股票资产配比则减少，为2012年4月来最低。(完)