部分美国顶级基金经理未来一年看好医疗保健及科技股

路透12月26日 - 根据部分在2017年表现最佳的美国股票基金经理，医疗保健、科技及日本小盘股未来一年有望跑赢大盘。

小盘股应当会是美国新签署的税改法案的最大赢家之一。该税改法案调降了国内公司税，同时也使得企业汇回海外获利的成本更低。不过，来自Loomis Sayles、Federated Investors及Wasatch Advisors的小盘股基金经理表示，未来一年更大的因素则是全球经济持续成长。Loomis Sayles、Federated Investors及Wasatch Advisors管理的基金今年上涨30%或者更高。

“税改法案会使部分资产负债表在获利方面更好看一些，但我们认为更大的因素是全球经济将持续复苏，”基金Wasatch Micro Cap (WMICX.O)的联合投资组合经理Kenneth Korngiebel称。Wasatch Micro Cap规模为3.35亿美元，年内至今上涨36.1%。根据追踪着大约1,800只小盘股基金的理柏(Lipper)数据，这样的表现使得Wasatch Micro Cap在今年的小盘股基金排名中位列第13位。

受此影响，Korngiebel将更多投资资金转向全球股票。他说，和美国国内股票相比，全球股票的估值较低，而且成长性更好。

Korngiebel在增持日本外包公司UT Group (2146.T)等公司的股票。UT Group股价今年以来已上涨243%。Korngiebel还预计该公司未来一年营收将增加逾30%。他还增持美国Tabula Rasa Healthcare (TRHC.O)的股票。该公司帮助医生监控药物间潜在的相互作用。该公司的股价今年以来已上涨97%。

根据汤森路透数据，总体而言，小型股指标股指罗素2000指数成分企业的实际税率中值为31.9%，而标普500指数中规模较大跨国企业的实际税率中值为28%。道琼工业指数.DJI中30家超大企业的实际税率中值为23.8%。

减税的部分利好已经反映到股价上。追踪罗素2000指数的iShares罗素2000 ETF (IWM.P)今年以来上涨14%，其中约半数涨幅是来自共和党推进税改计划的最近三个月期间。

Loomis Sayles Small/Mid Cap Growth (LSMIX.O)今年表现在最佳小型股基金排名中为第16名。该基金的联席投资组合经理John Slavik表示，如果企业将税改的一部分好处再投资于工厂升级，Gardner Denver Holdings(GDI.N)等工业机械股应会受益。

Federated Kaufmann Small Cap (FKASX.O)今年表现在小型股排名第九，投资组合经理Stephen DeNichilo表示，该基金所持股的模塑制造商Milacron Holdings Corp (MCRN.N)将会受益于资本支出上升，因为这家公司的产品能帮助提升工厂效率。“这类投资很快就能回本，”他称。

但他表示，整体仓位上，他配置更多在成长潜力较大的生物技术企业。他持续加码Nektar Therapeutics (NKTR.O)及Spark Therapeutics Inc (ONCE.O)。(完)