美国基金闪现特朗普通胀交易 但股票型基金不爱

路透纽约10月5日 - 路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四发布数据显示，特朗普政府备受期待的税改计划，带动一些资金流入能受惠于利率和通胀上扬的基金，但“特朗普交易”再起并未提振股市。

“如果税改计划能通过，通胀将会因经济成长而有所提振，”理柏资深研究分析师Pat Keon表示。

该税改计划能迅速拉抬企业获利，但不足以刺激谨慎的投资人出手买股。根据理柏，10月4日止当周，美国股票型共同基金和交易所上市基金(ETF)资金流出10亿美元，前一周则流出97亿美元。

但基金流动情况显示出，“特朗普通胀”交易闪现。在特朗普于去年11月意外当选美国总统后，这类交易推动金融市场走势。

在通胀上升时，包括美国通胀保值债券(TIPS)在内的政府债务支付的利息就会增加，而投资于政府债务的债券基金当周吸引了4.32亿美元资金流入，创下3月以来最高。

参与贷款基金则吸引了3.69亿美元，为6月以来最高；参与贷款基金是购入那些利率上升时收益会增加的债务。

根据理柏数据，金融业基金吸纳了14亿美元，创下7月以来最大单周资金流入；利率上升时银行将可从客户那里赚取更多利息。

指标美国30年期公债收益率从9月26日的2.77%升至周四的2.89%。

对于利率相当敏感的公债及房地产当周出现资金流出。根据理柏，政府公债基金有2.70亿美元资金撤出，地产基金则有5.24亿美元资金撤出，创下6月以来最大流出规模。

避险的贵金属大宗商品基金共有3.33亿美元资金流出，为8月第一周以来首见资金流出。

理柏周四公布美国注册基金数据显示，整体而言，应税债券基金在最近一周吸引了40亿美元流入，为连续第13周资金流入。(完)