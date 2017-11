焦点：美国多个州起诉18家制药企业合谋操纵价格 涉及15种药物

路透华盛顿10月31日 - 美国多个州指控非专利药行业多家重要企业参与大范围合谋操纵价格,该案周二取得进展,诉讼范围进一步扩大,涉及到更多的制药企业和药物,导致一些公司股票下挫。

资料图片:2016年8月,华盛顿,美国药厂Mylan NV生产的肾上腺素注射产品。REUTERS/Jim Bourg

诉讼由45个州和哥伦比亚特区的检察长提出,指控18家公司及其子公司,涉及15种药物。两位高管也面临诉讼,分别是Mylan NV (MYL.O)的总裁兼执行董事Rajiv Malik,以及印度Emcure Pharmaceuticals的首席执行官兼董事总经理Satish Mehta。

总部位于宾夕法尼亚州的Mylan也是被告之一,该股收盘重挫6.6%。

提起诉讼的各州称,制药商及其高管自行瓜分市场,同意每家公司占有一定比例的市场份额。这些公司有时会预先就提价达成一致。

这些州表示,Malik和Mehta直接对话,就各自公司在常见抗生素--多西环素的缓释版本中所占市场份额达成一致。

“我们认为这种价格操纵是系统性的,普遍存在,而且业内存在勾结文化,”牵头该案件的康涅狄格州总检察长George Jepsen在哈特福德的一次记者会上表示。

Mylan在一份声明中称,并未发现该公司及其员工操纵价格的证据,并誓言积极为自己辩护。Malik作为该公司的二把手,过去三年收到逾5,000万美元的酬劳,去年赚得比公司执行长Heather Bresch都多。

“Mylan对总裁Malik的诚信深信不疑,会全力支持他,”该公司称。

而同为该案被告的Emcure未立即回复路透的置评请求。

**矛头对准更多公司**

原本在12月提出的诉状控告对象为Mylan、Heritage、 Aurobindo Pharma USA Inc (ARBN.NS)、 Citron Pharma LLC、Mayne Pharma USA Inc以及Teva Pharmaceuticals USA Inc.(TEVA.TA)。

这些州在新诉状中增列的控告对象包括诺华制药(NOVN.S)旗下的山德士(Sandoz)、印度Sun Pharmaceutical Industries Ltd (SUN.NS)、Endo International PLC(ENDP.O)旗下的Par Pharmaceutical、Dr. Reddy’s Laboratories、Apotex Corp、Glenmark Generics Ltd (GGLN.NS)、Lannett Company Inc (LCI.N)、Alkem Laboratories Ltd(ALKE.NS)旗下的Ascend Laboratories以及Cadila Healthcare Ltd(CADI.NS)旗下的Zydus Pharmaceuticals Inc.。

Jepsen表示,调查正在持续当中,未来遭到控告的公司可能增加,也有可能针对企业高管。

这个消息中提到的企业,有在美国挂牌的股票都受到冲击。除了Mylan重挫之外,Lannett暴跌13.7%,Endo股价虽上涨7%,但在最新诉状消息出炉前的涨幅多达12%。

以色列梯瓦制药(Teva)发言人Denise Bradley称,公司否认这些指控。Endo发言人Heather Lubeski称,公司会就这些指控作出有力抗辩。其他公司没有立即回复寻求置评的请求。

扩大诉讼需获得法庭批准。

原诉仅以两种药品为中心,即缓释多西环素(doxycycline)和格列苯脲(glyburide)。

根据美国参议员Amy Klobuchar,在2013年10月至2014年5月期间,多西环素的价格从500片20美元涨至1,849美元。Klobuchar是明尼苏达州民主党参议员,一直推动就高药价采取行动。

修订后的诉讼所针对的药品范围扩大,治疗糖尿病的二甲双胍格列吡嗪(glipizide-metformin)及二甲双胍格列苯脲(glyburide-metformin)也被纳入其中。(完)