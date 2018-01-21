美国政府关门第一天 共和党和民主党依然僵持不下

路透华盛顿1月20日 - 美国总统特朗普和共和党议员周六与民主党在政府关门问题上陷入僵局，共和党表示，在政府重新开门之前他们不会协商移民问题。

由于国会没有达成协议，支持政府运转的拨款法案在午夜到期，这意味着特朗普任内第二年开局将迎来一个无法全面运转的政府。

民主党坚持他们的要求，即任何短期支出法案都必须包括对被称为“追梦人”的非法年轻移民的保护条例。共和党反过来则提出，在民主党给他们让政府重新开门所需的支持票之前，他们是不会协商移民问题的。

美国政府员工被告知回家待命，有部分人要继续上班但没有工资，直到新拨款获批。这是2013年10月那次美国政府停摆16天以来联邦政府首次关门。

众参两院周六罕见地召开了周末会议，面对着一场可能影响11月国会选举的政治危机。晚上7点左右，众参两院均协商无果，同意周日再议。

共和党和民主党当天都坚持己见，相互指责。

参议院共和党领袖麦康奈尔称，参议院将在周一东部时间0100(0600 GMT)就拨款支持政府运转至2月8日的议案进行投票，除非民主党同意更早地进行投票。

“我们明天会再来谈这个问题，”时间长短取决于民主党需要多长时间才能投票支持让政府重新开门的法案，麦康奈尔说。

共和党称，在民主党给予政府重启所需的支持票之前，他们不愿协商移民问题。民主党则坚称，他们一直愿意妥协，是共和党退出了交易。

参议院民主党领袖舒默更是将特朗普形容成一个不可靠的谈判伙伴。他说，双方好几次都快要达成一致了，特朗普却在这个时候受反移民保守派的影响选择了退出。

“与特朗普总统谈判就像在跟果冻谈判，”舒默说道。“跟一个总在移动变换的目标谈判是没有成功可能的。”

特朗普曾自诩为终极谈判高手，但他未能在共和党掌控众参两院的情况下达成协议让政府保持正常运转，损害了他擅长交易的形象。

“在我总统任期一周年之际，民主党想送我一份很棒的礼物，”特朗普在推特上发文称。(完)