焦点：美国政府停摆第二天 两党似已准备好打持久战

路透华盛顿1月21日 - 美国政府周日进入停摆第二天，共和党与民主党人士的各自立场似乎更趋强硬，双方都做好了打持久战的准备。

民主党人要求美国总统特朗普就移民问题展开协商，并作为继续向政府拨款的协议内容之一。他们还指责特朗普违反了美国此前保护“追梦人”不被驱逐出境的做法。

“我希望(停摆)只会持续几小时或者几天，但我们需要一个实质性的答案，只有特朗普总统能够带领我们找到这个答案。这是他的停摆，”参议院民主党二号人物Dick Durbin在CBS电视的“面对国家”节目上说。

共和党人同样毫不退让，宣称只要除了关键部门以外的政府服务依然关闭，他们就不会协商移民或其他问题。

美国副总统彭斯在中东一军事基地对美军讲话时称，“如果他们不让政府重新开门，不给你们--我们的战士，以及你们的家人应有的福利和薪资，我们不会就非法移民再次开展协商。”

一个由两党参议员组成的团体周日在参议院办公楼会面，寻找解决危机的办法。

温和派共和党参议员Susan Collins称，一个由多达22名参议员组成的小组正在讨论其他选择，不过具体内容不断地在变动。她还表示，“至于将如何推进”要取决于两党领袖。

周五午夜联邦机构的资金用尽，很多美国政府雇员被要求在家休息，或者在新资金获批准前暂时无薪工作。这是2013年10月以来政府首次关门。周一当政府部门通常本应再次开门时，此次停摆的影响将更加明显。

今年11月，三分之一的参议院席位及全部的众议院席位将面临选举，两党想方设法把导致政府关门的责任归咎对方。

特朗普周日表示，如果这种僵局持续下去，共和党人应该会调整参议院规则，这样就可以通过一项举措来为政府拨款。

参议院现有规则要求立法需要获得参议员五分之三的绝对多数支持，意味着在100名参议员中需要获得60张支持票，才能清除立法程序上的障碍而获得通过。

“如果僵局持续，共和党应该会采取‘核选项’(Nuclear Option)，即获得51票支持即可通过的投票规则，来对实际、长期的预算进行表决，”特朗普发推文称。

但美国参议院共和党领袖、特朗普阵营的麦康奈尔拒绝了这一想法。

麦康奈尔周六表示，参议院将在周一东部时间0100(0600 GMT)就拨款支持政府运转至2月8日的议案进行投票，除非民主党同意更早地进行投票。

该议案能获得多少支持还不确定，但鉴于民主党领袖的公开表态，该议案恐怕不太可能获得通过所需要的60张支持票。(完)