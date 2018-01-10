综述：美国对朝韩会谈表示赞赏 但朝鲜拒绝讨论去核化问题

路透首尔/华盛顿1月9日 - 朝韩双方周二举行了两年多来的首次会谈，美国政府表示赞赏，称这为解决朝鲜核弹危机迈出了有益的第一步，不过朝鲜方面表示会谈不讨论其核武计划，该计划仅针对美国。

2018年1月9日，板门店，朝鲜代表团与韩国代表团举行会谈，双方代表团团长握手。REUTERS/Korea Pool

美国国务院表示有意参加后面的会谈，但仍坚持会谈必须以去核化为目的，朝鲜则反对这一点。这表明要取得外交方面的突破，还有很长的路要走。

经过长达11个小时的会谈，朝鲜与韩国发表联合声明，朝方承诺派出一支大型代表团参加下月在韩国举行的冬季奥运会。但在韩国提议讨论朝鲜半岛去核化问题后，朝鲜提出“强烈抗议”。

“这显然是个正面的发展，”美国国务院发言人Steve Goldstein在新闻简报会中指出。“我们希望进行核会谈；我们希望朝鲜半岛去核化。这(朝韩会谈)是这一进程中良好的第一步。”

在朝鲜发展有能力打到美国的核导弹计划进而引发形势紧张之际，朝韩表示同意再度进行会谈以解决问题，并避免爆发意外冲突；但朝鲜表示，去除武装不在讨论范围内。

“我们所有的武器，包括原子弹、氢弹及弹道导弹，目标都只针对美国，而非我们的同胞，亦非中国及俄罗斯，”朝鲜祖国和平统一委员会委员长李善权表示。

“这并非朝韩之间的事情，将这项议题端上台面将带来负面后果，有可能让今天取得的所有成果化为乌有，”李善权在发表闭幕辞时警告道。

白宫没有立即就美国是朝鲜核武器的唯一潜在目标置评。

根据熟悉机密分析的美国官员的说法，普遍认为金正恩仍然坚信美国决心要推翻他，而只有可以威胁到美国的核武才能阻止这一点。

一位官员称，朝韩会谈可能遵循以往外交努力的模式，即朝鲜获得了额外的食品及其它援助，但却未在武器方面做出任何让步。

另一位官员称，目前的额外危险是金正恩会寻求利用会谈，利用特朗普有时的好斗言论，来试图疏远美韩关系。

联合国秘书长古特雷斯周二对会谈取得的进展表示欢迎，尤其是双方同意举行军事会谈，称这对“降低误判风险至关重要”。

中国外交部发言人周二在例行记者会上回答相关问题时表示，中方对朝韩高级别会谈能够举行感到高兴。作为朝鲜半岛近邻，中方欢迎并支持朝韩双方近来就缓和相互关系采取的积极举措。俄罗斯也持类似看法，克里姆林宫的一位发言人称：“这正是我们所说的必要的对话。”

图表：tmsnrt.rs/2t8i6no

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