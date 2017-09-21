美国今年假日季零售销售料强于去年 因线上销售与消费力提升

路透9月20日 - 初步假日销售预估显示，今年零售商假日季节的销售大体将较去年强劲，受助于线上销售上升，以及劳动市场强劲带动消费力增长。

德勤(Deloitte Touche)表示，预期今年假期购物季节的销售将比去年增长4-4.5%。

德勤估计，1.04-1.05万亿美元的总销售额当中，预计不到11%来自电子商务。

据全美零售商联合会(NRF)的数据，去年电商销售额占零售总额的比重约为19%。

NRF在1月表示，去年假期销售增长4%至6,583亿美元。NRF为一个由大型与小型零售商组成的行业组织。NRF尚未发布对今年假期销售的预估。

分析机构RetailNext预估，假期零售销售将成长3.8%；而谘询机构AlixPartners周三则预估销售将成长3.5-4.4%。

德勤资深美国分析师Daniel Bachman在声明中指出，个人可支配收入料将增加3.8-4.2%，高于上年的2%。

“消费者信心仍高涨，劳动市场强劲，个人储蓄率应持稳于当前的低水平，”他称。

根据德勤，线上销售料将成长18-21%，至1,110-1,140亿美元；RetailNext则预期将跳升14.9%。

塔吉特(Target)(TGT.N)等大型零售商在本假日季将雇佣数以千计员工，以加强销售部门的客户服务。

然而，沃尔玛(Wal-Mart) (WMT.N)周三表示，连续第二年不会在假日季节聘请临时雇员，但现有员工将会加班因应。

德勤提出警告，政府债务上限危机的威胁或储蓄率增加，可能抑制消费者支出。(完)