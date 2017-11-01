美国假日季即将到来 沃尔玛将线上商品种类提高两倍并降价

路透芝加哥11月1日 - 全球最大连锁零售商--沃尔玛(Wal-Mart)(WMT.N)计划加倍提高针对线上和线下顾客的优惠力度，在这一假日季提振销售、抵挡来自对手的竞争。

沃尔玛称，其将假日季线上商品种类提高两倍到6,000万种，并针对超过200万种商品，为每个超过35美元的订单提供两日免费送货服务，还可为网上下单、门店取货提供折扣。

沃尔玛称，其门店和网站还将提供更多来自家电厂商Cuisinart和音频设备厂商Bose等企业的独家经销商品。

沃尔玛在记者会上宣布了这些计划，简述公司在11月和12月假期购物季期间的策略。这一时期对零售商而言非常重要，期间的获利和营收在全年当中占到极大比例。

沃尔玛首席商品官Steve Bratspies称，沃尔玛将提供“数以千计的降价商品”，或对商品普遍降价，当中包括调降乐高、Nerf等400种玩具的价格。

“我们正在我们认为可以管理和销售的范围内尽量多地囤积库存...我们觉得目前情况非常有利，”Bratspies说。

Bratspies表示，沃尔玛将连续第三年更多地侧重于打折和提供最低价格的商品，而非华而不实的商品优惠(product deals)，因顾客期待更一致的定价。

首席营销官Tony Rogers称，沃尔玛将在其门店举办逾2万场假期活动，届时购物者可亲临体验畅销商品；此外，该公司还正在大举投资以改善门店的购物体验。(完)