美国众议院最终通过税改议案 总统特朗普迎来首个重大立法胜利

路透华盛顿12月20日 - 美国共和党控制的众议院周三最终通过了美国30年来最大规模的税改议案，将这项规模达1.5万亿(兆)美元的议案提交总统特朗普以待签署。

共和党克服来自民主党方面的反对意见，最终通过了税改议案，为特朗普迎来首个重大立法胜利。该议案大幅调降企业税和富裕阶层的税负，并给予中产阶层幅度不一的临时减税政策。

众议院以224比201票在两天内第二次通过税改议案，此前因为程序方面的原因不得不决定周三再次表决。参议院以51比48票在周三清晨通过了该议案。

不确定议案何时会被签署。白宫国家经济委员会主任柯恩(Gary Cohn)表示，签署时间取决于该项立法触发自动削减支出一事能否豁免。若能够得到豁免，总统会在年底前签署。

一位白宫官员对记者称，政府预计豁免一事将包括在国会将在本周晚些时候通过的一项支出决议中。

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此项税改议案不但将美国企业所得税税率降至21%，还为其他企业雇主新增了一项20%的企业收入扣减额度，并且重新调整政府对跨国企业课税的方式，使其接近于多年来国内大企业向政府提出的建议做法。

美国股市周三收盘微幅下跌，此前受美国参众两院批准了倍受期待的税改议案带动创新高后升势暂歇。自11月中以来标普500指数已经攀升了约4.5%，运输、银行等预计从减税中受益最大的板块领涨。

根据该议案，数以百万计的美国人将不再列入减税项目，他们将没有资质享受用于鼓励拥有房产以及慈善捐款的税项优惠，但纳税申报表将变得比较简洁。

该议案维持了现有的税级级数，但调整了许多税率以及各税级的收入水平。高收入者的最高税率降低。税改后，将需缴纳房产遗产税的人少了很多。

本案一旦签署立法后，纳税人可能在2月薪资的预扣所得税中就能首度见到改变。而大多数家庭则要等到2019年年初申报2018年税额时，才会感受到税改整体影响。

而本项税改议案为了争取到必要的共和党议员支持票，新增了两个条款，议案还允许在阿拉斯加的北极野生动物国家保护区钻探石油，并且取消了欧巴马医保法中针对没有健保的美国人的一项税负罚款。(完)