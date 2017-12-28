美国股票基金一周资金流出规模达四个月最高--ICI

路透纽约12月27日 - 美国投资公司协会(ICI)数据周三显示，美国基金投资者减持美国股票基金规模达四个月来最高，并将撤出的资金用于购买更便宜、可能因全球经济扩张而受益的海外股票基金。

ICI公布，截至12月20日当周，侧重投资美国股票的基金流出近96亿美元，为8月以来资金流出最高的一周，而侧重海外的股票基金流入80亿美元，为6月以来资金流入之最。

美国总统特朗普周五签署了规模达1.5万亿(兆)美元的税改法案，敲定了他任职第一年的最大立法胜利。他还批准了一项防止政府可能停摆的短期拨款法案。

企业利好消息刺激美股进一步上涨，不过投资者一直在买入国外股票，看重后者更高的潜在价值，尤其如果日本、欧洲或新兴市场成长也加速的话。

通常在一年的最后几周资金也会出现转移，以期把纳税降至最低。例如，一些投资人认赔卖出证券以降低税负。

“由于2018年税制较低，尤其是企业税，因此我们观察到赶在明年降税前，客户的税损卖盘更加积极，因为在税率较高的环境下税损会更有价值，”资产管理公司Guggenheim Partners LLC全球投资长Scott Minerd在给客户的报告中表示。

根据ICI，债券型基金吸引资金16亿美元，是五周来最低，但仍足以录得连续52周资金流入，且接近于创下全年无单一一周资金撤出的盛况。投资黄金或石油等大宗商品的基金则流出资金4.34亿美元，规模为7月来最大。

根据汤森路透旗下理柏，整体而言，国内股票型基金2017年料为连续第三年资金流出，债券和非国内股票型基金今年资金强劲流入。

年底资金重新配置大都有益于上市交易基金(ETF)，ICI表示，ETF该周流入资金近110亿美元，共同基金则流出近140亿美元。(完)