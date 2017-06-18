综述：通胀低迷削弱美联储升息信心

路透达拉斯/华盛顿6月16日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)本周稍早升息的时候，联储主席叶伦表示相信近期疲弱的通胀数据是暂时性的。美联储官员周五暗示，怀疑情绪正在滋长。

在周五接受路透采访时，明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利说美联储内不只他一个人认为，美联储理应等一等再加息，直到确信近期价格压力的下降确实是暂时的。

“我希望其他人当时和我一样持有异议，我会说，” 卡什卡利在接受路透电话采访时表示，“我认为，有更多的人赞同我的看法，但也许人们还没有准备好采取行动。”

卡什卡利是唯一反对美联储周三决定升息0.25个百分点的决策者。

他还投票反对美联储3月份的今年首次加息，不过他说他在6月会议上做出决定时比较纠结，因为劳动力市场已明确增强。但是，虽然他的很多同事都担心，如果美联储不采取行动，可能会面临通胀激升的风险，但他更担心通胀过低的代价。

达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周五也暗示本周稍早提高利率的决定是艰难决策，不过他最终支持加息并表示对这一决定感到安心。

“在这个工作岗位上，要做权衡取舍；我认为近期通胀一直较为低迷，对我来说，这让我更加仔细地权衡，”柯普朗在出席达拉斯参加Park Cities Rotary Club会议后告诉记者。但他说，他希望看到更多的证据表明通胀率将朝着美联储2%的目标上升，然后再次提高利率。

“较弱的核心通胀数据显然已让一些美联储官员感到心慌，”凯投宏观(Capital Economics)周五早些时候在给客户的报告中写道。

美国5月失业率降至16年低点4.3%，但美联储看重的基础通胀指标逾五年来一直低于目标水准，并在4月连续第二个月放缓，降至1.5%。

这导致一些人开始质疑这个传统说法是否成立：劳动力市场紧张最终会推升通胀。

“最近的全球态势更加令人怀疑这个传统联动机制是否仍然有效，”巴克莱经济学家Christian Keller周五表示。他以日本和德国的例为例，这两国的失业率都已经下降到1990年代初以来的最低水平，但工资压力同样低迷。

在最近的这次会议上，根据政策制定者的预测中值，美联储把今年的通胀预估降至1.6%，但仍然认为明年通胀率将升至2%。美联储也维持原来的预测不变，仍认为今年内还有一次加息，明年将加息三次。

但政策制定者对通胀的预测比美联储工作人员乐观，后者负责向美联储理事会提供经济情报。最新的美联储工作人员预测显示，他们预计2019年通胀仍将低于2%。

尽管如此，2007-2009年金融危机期主持财政部银行业救助计划的卡什卡利表示，他现在的担忧感觉程度与那时“没有可比性”。

“如果我们正在犯错误，也是在犯一个小错，因为我认为我们可以弥补，”卡什卡利在接受采访时说，“我并不想发出吓人的警报，比如‘前面是冰山！’”(完)