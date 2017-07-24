焦点：美国IPO市场2017年可能令人失望

路透7月21日 - Snap与Blue Apron在高调上市后，表现却并不如人意，尤其是在美国股市迭创纪录新高的情况下，这暗示今年美国首次公开发行(IPO)市场将不如预期的那么强劲。

著名的阅后即焚软件Snapchat的所有者Snap(SNAP.N)，餐包快递公司Blue Apron Holdings Inc (APRN.N)，目前股价均远低于今年稍早的上市价格。

而且IPO专家指出，尽管美国IPO市场今年迄今筹资额已经超过2016年全年水平，但新股表现逊色已让投资者对估值变得敏感起来，对于掏钱投资更加谨慎。

“2017年下半年将好于2016年，但今年可能达不到2015年和2014年的水平，”专注于IPO的上市交易基金管理公司Renaissance Capital LLC的首席分析师Kathleen Smith表示。

这样的前景令人扫兴。继2016年表现糟糕之后，美国IPO市场今年原本很有希望强劲回升，特别是对那些通常筹资规模最大的科技企业而言。

律所Davis Polk & Wardwell全球资本市场联席主管Richard Truesdell称，有人担心高估值会导致科技企业IPO减少，而且今年的估值比起初预测更为保守。

众多明星企业料将在2017年进行IPO，当中包括叫车服务公司优步(Uber) [UBER.UL]、爱彼迎(Airbnb)及音乐流服务Spotify等，不过他们尚未向监管机构提交申请。

优步估值超过600亿美元，但也有其它方面的问题。该公司因工作文化遭到投诉，面临着联邦调查，并被谷歌母公司Alphabet Inc (GOOGL.O)旗下的自动驾驶汽车部门Waymo起诉。

Snap当前股价较首发价17美元低15%左右，Blue Apron较首发价10美元低35%左右。

Snap在5月报告称，上市后的第一季用户增势和营收放缓。Blue Apron还未发布上市后的业绩报告。

上市后若要股价表现强劲，通常要靠一家公司的盈利能力。而Snap以及Blue Apron面临实力雄厚对手的激烈竞争难以获利，引发投资者质疑他们转亏为盈的能力。

但还是有些希望。

IPO市场的一些亮点，比如大数据分析公司Cloudera Inc (CLDR.N)的IPO，未来几个月只要估值合理化，有望帮助燃起投资者的热情。

Cloudera是IPO后股票表现良好的企业之一，这一小撮企业还包括加拿大服饰生产商Canada Goose Holdings Inc (GOOS.TO) (GOOS.N)和地板零售商Floor & Decor Holdings Inc (FND.N)。

今年以来Renaissance IPO ETF累计涨25%，远超标普500指数.SPX同期9%的涨幅。

根据Renaissance Capital，2017下半年料将有数家私有企业寻求公开上市，其中包括家谱网站Ancestry.com以及收购型企业Thoma Bravo支持的Riverbed Technology。(完)