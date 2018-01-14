美国对伊核协议发出最后通牒 伊朗威胁将进行报复

路透莫斯科1月13日 - 伊朗周六称将对美国施加的新制裁进行报复，此前美国总统特朗普发出最后通牒，称必须修补伊核协议的“灾难性缺陷”。

特朗普周五称，最后一次延长针对伊朗核问题的制裁豁免期。但他警告欧洲盟友和美国国会，必须和他一起“修补该协议的严重缺陷”，否则美国将退出伊核协议。

特朗普说会遵守该协议解除对伊朗制裁，但这将是“最后一次”，他不会再次照办。他的最后通牒令欧洲倍感压力。欧洲是此项在2015年达成的国际协议的主要参与者和支持者。特朗普说此项遏制伊朗核计划的协议是“史上最糟糕”。

特朗普希望能在120天之内就伊核问题达成新的协议，否则美国将单方面退出这项国际协议。特朗普警告说：“别怀疑我说的话。”

俄罗斯称特朗普的言论“极度负面”。参与这项伊核协议的各方包括：俄罗斯、美国、中国、法国、英国、德国、以及欧盟。

虽然批准了与伊朗核协议相关的制裁豁免，但华府宣布了针对14个伊朗实体及个人的其它制裁，当中包括伊朗最高领导人哈梅尼的亲密盟友、司法部长拉里加尼(Ayatollah Sadeq Larijani)。

据伊朗官媒报导，伊朗外交部称针对拉里加尼的制裁系“敌对行动”，表示此举“越过了国际社会行为准则红线，违反了国际法、肯定会受到伊朗的严厉回击”。

报导没有指明伊朗会采取什么样的报复。

伊朗外长扎里夫稍早在推特称，伊朗核协议“不可重新谈判”，特朗普的举动“无异于不顾一切地试图破坏一项稳固的多边协议”。

伊朗表示其核项目仅用于和平目的，只要其他国家遵守该协议，伊朗也将予以遵守。不过伊朗此前曾表示，如果美国退出该协议，那么伊朗就会“撕毁”该协议。(完)