焦点：美国国际贸易委员会建议对三星和LG洗衣机征重税以抑制进口

路透华盛顿/首尔11月22日 - 美国国际贸易委员会(ITC)周二建议对三星(005930.KS)和LG(066570.KS)洗衣机征税，以避免他们的低价产品充斥美国市场。该举措将保护到美国家电巨头惠而浦(Whirlpool)(WHR.N)。

资料图片：2015年1月，美国拉斯维加斯，一对夫妇在观看国际消费电子展现场的三星洗衣机。REUTERS/Steve Marcus

ITC称，未来三年将对进口量在120万台以上的大型家用洗衣机征收累进税，第一年税率为50%，到第三年降至40%。

委员会对于年进口量低于120万的洗衣机是否征税产生分歧。

惠而浦股价受该消息提振上涨，终场收涨2.2%。

预计美国总统特朗普将在明年初之前就这一建议作出决定。

ITC上月公布调查结果称，进口激增损害了美国国内厂商，但并没有证据确定韩国造洗衣机就是罪魁祸首。

三星电子和LG电子称，征税将会抬升售价，限制消费者选择并损及就业。

这两家韩国企业计划今后几年在美国开设家电生产厂，这或可缓解可能实施的进口关税的冲击。

“进口限制或将妨碍田纳西工厂的开设，从而危及LG在美国聘用员工的数量，”LG说道。

LG一位发言人称，该公司今年料在美国销售约120万台洗衣机。他补充称，LG和三星共计在美销量将达到约250万台，远高于建议配额。

三星发言人表示，其在美国的销售量目前还无法得到。

三星称，关税“将损害我们在南加州工厂的工人，或是使他们难以付运创新的洗衣机，这些洗衣机是美国人为美国人生产的”。

南加州数位议员已致信ITC，询问是否有不太严厉的补救措施。三星正在南加州兴建一座工厂。

周三亚洲时段，三星电子股价收高1.2%，LG电子股价上扬3.2%，韩国股市综合股价指数.KS11则小幅收升0.4%。

韩国产业通商资源部在周三稍晚会晤三星及LG的高管之后表示，政府计划看特朗普如何对关税做出最后决定，然后再酌情考虑是否向世界贸易组织(WTO)提起申诉。

该部在一份声明中称，如果对120万台配额以内的洗衣机征收20%的关税，“将对韩国对美出口造成重大打击”。

惠而浦依据《1974年贸易法》第201条款来寻求此次贸易救济措施。这是依据第201条款寻求贸易救济的两起主要案例之一。自2002年起这一条款一直未被引用来提出救济，当年布什总统曾据此向进口钢铁产品征收暂时性关税。(完)