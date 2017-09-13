美国ITC对光伏面板进口品启动调查

路透华盛顿9月12日 - 美国国际贸易委员会(ITC)周二称，对太阳能(光伏)面板进口品启动调查，本案受到太阳能安装行业高度关注，担心关税可能令成本倍增，这股忧虑是光伏面板价格上升的部分因素。

ITC称，乔治亚州Suniva公司在4月向该委员会投诉之后，ITC将在9月22日前发布初裁，裁定晶体硅光伏电池是否对美国制造商构成伤害。

美国进口的光伏面板多为中国制造。

预计今年稍晚时，特朗普总统将对本案做出终裁。

香港顺风国际清洁能源有限公司(1165.HK)旗下的Suniva在4月申请破产，此前该公司获得了数以百万美元计的当地、州及联邦奖励。

德国SolarWorld AG (SWVKk.F)后来也提出投诉。

根据周一发布的一份行业报告，2017年第二季期间，美国光伏组件价格从第一季的37美分/瓦特涨至39美分/瓦特。这是2014年以来首次上涨。

报告称，光伏系统价格在该季只是温和下降，因业者担心征收新的进口关税而匆忙采购面板。

报告还显示，美国太阳能安装在该季增长8%，因电力需求旺盛，抵消了住宅屋顶太阳能系统大幅回落的影响。

在欧盟，自2013年以来，中国光伏面板进口品一直被征收反倾销和反补贴税。今年早些时候，欧盟国家同意把征税举措延长18个月。(完)