美国1月汽车销量数据参差不齐 卡车和SUV比轿车亮眼

路透底特律2月1日 - 汽车厂商1月美国新车销量数据喜忧参半，多数迹象表明美国消费者的偏好继续从小轿车转向皮卡、运动型车(运动休旅车，SUV)和跨界车，而制造商也喜欢这些车款，因为这些车型的盈利能力要大得多。

汽车产业1月总销量较上年同期增1%。根据追踪行业销量的Autodata Corp，1月美国轿车和轻型卡车销量经季调年率(SAAR)降至1,712万辆，去年同期为1,744万辆。

接受路透调查的分析师此前预计，1月SAAR为1,720万辆。

美国汽车销量在2016年触及纪录高位后，在2017年下滑2%，预计2018年可能进一步下降，尽管经济稳健。

利率正在上升，另外，今年将有约400万辆新车型的二手车回流至经销商待售，与更加昂贵的新车竞争。

利率在上升，另外今年大约有400万辆新车型二手车待售，与更加昂贵的新车竞争。

“我认为业界已经接受2018年(销量)可能将略降...我认为业者不会祭出疯狂折扣战来搏命。”美国最大的汽车零售连锁公司AutoNation Inc (AN.N)执行长Mike Jackson对路透说。该公司也公布季度净利增长。

通用汽车(GM.N)称其1月销量增长1.3%，受助于面向大宗客户的销售(fleet sales)增长16%，普通消费者使用的车型销量则下滑2.4%，通用汽车公布Silverado皮卡和Equinox跨界车型销售劲增，但乘用车销量继续面临困境。

福特汽车(F.N)1月销量下滑6.6%，零售销量下滑4.3%。福特F系列皮卡销量增长1.6%，轿车型乘用车下滑逾23%。

丰田汽车(7203.T)1月销量增长16.8%，公司方称皮卡及SUV车型需求强劲；此外，改款后的Camry车型销量增长超过21%。

菲亚特克莱斯勒汽车 (FCHA.MI)(FCAU.N)称其1月新车销量下滑13%，受到面向大宗客户的销量锐减50%的拖累。但这符合该公司减少低利润车型的策略。

日产汽车(7201.T)称其1月销量成长10%，皮卡、 SUV和跨界车型增长18%。不过，豪华车型英菲尼迪(Infiniti)品牌销量下滑8%，因面向大宗客户的销量下滑。

本田汽车(7267.T)1月销量减少1.7%，轿车及皮卡销量双双下滑。(完)