分析：美国劳动力普遍短缺 美联储加息理由愈发充分

路透伊利诺州林肯郡1月19日 - 为满足对液压阀日益升温的需求，海德福斯(HydraForce)公司几乎是在想尽一切办法来为位于芝加哥北部的三家工厂招聘员工，其中包括为住在城外的员工提供通勤班车。

海德福斯位于伊利诺州林肯郡，公司希望今年在850名员工的基础上再招聘125名。公司计划在本月和下月举行六场招聘会，并为没有车的员工提供通勤班车服务。

海德福斯的人力资源经理Robyn Safron说，即便上调薪水也没能吸引到足够的潜在员工。公司去年7月才涨薪一次，并打算今年初再涨一次。

“几年前我们感觉想来应聘的人好像够多，”她在接受采访时说。而现在，她补充说，“我半夜睡不着，努力想着能做些什么”来吸引员工。

如今像海德福斯这样的情况越发普遍，为诸多显示就业市场收紧的经济数据提供佐证。甚至在伊利诺这样失业率4.9%高于全国均值4.1%的州，也是如此。

这导致美国联邦储备委员会(美联储/FED)里一些中间派决策官员甚至也担心就业市场可能变得过热，进而推动薪资增幅和通胀迈上一个台阶。目前的薪资增幅和通胀陷于2007-2009年衰退以来低位。

到目前为止，薪资增速仅领先于通胀，但低于美联储2%的目标，即便失业率已有近一年低于多数经济分析师认为可持续的水平。

达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)周三在棕榈滩的一个活动后表示，由于失业率处在17年低位，劳工短缺情况变得更加明显，薪资面临的上行压力可能增大。

这意味着金融市场可能需要为更激进的利率路径做准备。金融市场目前预期美联储在今年底前可能升息三次。基于美联储上月政策会议发布的经济预估概要，四位与会者预期今年升息次数将超过三次，六位与会者预期升息次数将少于三次。

柯普朗的看法与升息三次的预测中值一致。

“我不想陷入这样的境地，即周期性的通胀因素正在变得越来越强，达到让美联储觉得需要更快速地行动来进行应对的地步，”他对记者称。

他表示，特朗普政府1.5万亿美元税改带来的刺激，只会让他更加确信升息的必要性。

**美联储升息预期强化**

美联储曾预计2015年和2016年分别升息三次，但这两年最终每年仅升息一次，引发了市场对其预测的质疑。2017年情况不错，实现了其年初预测的三次升息。

2018年初以来，市场已逐渐认同了美联储三次升息的预测，但直到12月美联储的年内最后一次政策会议，市场才消化第三次升息。

“我所不希望的就是推迟(升息)，然后玩儿追赶游戏，因为我们看到劳动力市场出现了较为普遍的压力迹象，”柯普朗说道，还称他希望“尽早”考虑升息。

即将就任美联储主席的鲍威尔的想法尚不可知，他将于下月初从现任主席叶伦手中接过帅印。柯普朗周三表示，鲍威尔对其他人的观点以及变化的数据均持“开放态度”。

“临界点似乎就在眼前，这或许会使2018年成为通胀最终上升的一年，”德意志银行分析师Jim Reid和Craig Nicol在近期的调研报告中写道，引用了基本通胀上升、进口价格上涨、制造业增强、经济增长强劲等数据。

由于减税料将对经济增长构成额外提振--第三季国内生产总值(GDP)环比年率增幅为3.2%，经济学家和美联储官员预计失业率将进一步下降。(完)