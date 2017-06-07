焦点：美国4月职缺创纪录新高 为美联储升息增添底气

2017年5月1日，美国波士顿，与雇主代表交谈的求职者手持Target超市招聘信息。

路透华盛顿6月6日 - 美国4月职位空缺飙升至纪录高位，雇主显然不容易觅得合适的员工，显示就业市场趋于紧俏，这或将鼓励美联储在本月调升利率。

劳工部周二公布的职位空缺及劳动力调查(JOLTS)月度报告也显示，近来就业增长温和可能是因劳工技能错配所导致的结果，并非劳动力需求放缓。

“这些数据凸显出聘雇新劳工的困难，我们认为这将益发成为未来抑制就业增长的因素，”纽约RDQ Economics首席分析师John Ryding说。“当劳动力市场太过紧俏时，美联储会略感不安。这份报告为美联储下周升息提供了支持。”

JOLTS是美联储主席叶伦衡量劳动力市场的指标之一。美联储将在6月13-14日举行政策会议，预料其将把指标隔拆利率提高25个基点。

衡量劳动力需求的职位空缺在4月增加25.9万个，经季节调整后为600万个，这是政府自2000年开始发布该数据以来的最高水平。

月度增幅为略超一年来最大，使得职缺率来到4.0%，为去年7月以来最高，3月时为3.8%。

不过，4月聘雇数量减少25.3万个至510万个，这使得聘雇率降至一年低位3.5%，3月时为3.6%。

职缺和聘雇之间的落差显示有愈来愈多技能不匹配的情况。全美独立企业联盟(NFIB)上周公布的报告显示，未能给自己的招聘职位雇到合适人手的小企业老板比重在5月达到2000年11月以来最高。

**充分就业**

5月新增就业岗位13.8万个，远低于过去12个月的月均增幅18.1万个。

分析师认为，劳动市场状况紧俏，或将很快带动薪资加速增长。虽然失业率已降至16年低点4.3%，但薪资成长仍旧疲弱。

JOLTS报告也显示，4月裁员人数为160万人，与3月相去无几。裁员与解雇率连续第五个月维持在1.1%不变。4月自愿离职人数减少11.1万人，至300万人。

4月离职率因此由3月的2.2%下滑至2.1%。美联储将该数据视为衡量就业市场信心的一个指标。

“经济已经达到充分就业的境界。在充分就业的情况下，焦点将从担心劳工需求，转为关注劳工的供应，”纽约三菱东京日联银行首席金融经济学家鲁普基(Chris Rupkey)称。

“没有足够的劳工来进行工厂运作和商店货品上架。随着婴儿潮那代人退休，(劳工)供需失衡的情况只可能愈发恶化。”(完)