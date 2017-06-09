综述：美国初请失业金人数下降 就业市场闲置劳动力减少

资料图片：2012年8月，旧金山，求职者在填写申请表，希望获得一家新开张的Target零售店的职位。

路透华盛顿6月8日 - 上周美国初请失业金人数下降，削减了此前一周的一半增幅，表明劳动力市场正在收紧，尽管近期就业增长放缓。

劳工部周四公布，6月3日止当周美国经季调初请失业金人数减少10,000人，至245,000人。周二数据显示，4月职位空缺创纪录高位。

“没有迹象显示裁员速度加快。在职缺处于高位的情况下，企业似乎将保持员工队伍，”RDQ Economics首席经济分析师John Ryding称。

此前一周初请失业金人数增加2万人，增加的人数主要来自加州、田纳西州、堪萨斯州与密苏里州。增幅则部分与学校放暑假相关，巴士驾驶与餐厅工作人员因此暂时性失业。

目前初请失业金人数连续118周低于30万人，这是判断劳动市场是否健康的关口。118周也是1970年来最长连续纪录，且当年劳动市场规模较小。失业率位于16年低点的4.3%，表明劳动市场接近充分就业。

路透的分析师调查原预估，最新一周初请失业金人数下降至24万人。一周初请失业金人数四周均值上周增加2,250人，至24.2万人，该数据是衡量就业市场趋势的更好指标，因剔除了周度波动。

美元兑欧元上涨，此前欧洲央行维持利率不变，但调降通胀预估，并称决策者并未讨论央行庞大的购债计划。美债价格下跌；美股则小升。

**技能不匹配**

低裁员和创纪录高位的职缺，表明5月就业岗位增长放缓可能是因为企业找不到合适的员工。5非农就业岗位增加13.8万个，远低于过去12个月平均月增的18.1万个。

劳工部周二公布的报告显示，衡量劳动力需求的职缺在4月增加25.9万个，经季节调整后为600万个，这是政府自2000年开始追踪该数据以来的最高水平。

“劳动市场供应紧俏料将影响就业岗位的新增情况，但这应该有助于抑制请领失业金人数，因只要经济持续良好，雇主的重心都放在留住人才上，”Plante Moran Financial Advisors投资长Jim Baird表示。

经济学家认为，就业市场紧俏会鼓励美国联邦储备委员会(美联储/FED)在6月13-14日政策会议上升息。美联储曾在3月升息25个基点。

“美联储会继续把就业市场数据视为经济处于或接近充分就业的讯号，”巴克莱首席经济学家Michael Gapen称。

周四的报告还显示，5月27日当周续请失业金人数减少2,000人至192万人，为连续第八周低于200万人，表明就业市场闲置减少。

续领失业金人数四周均值减少750人至191万人，为1974年1月以来的最低水平。(完)