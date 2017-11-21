美国司法部起诉AT&T 欲阻止其收购时代华纳

路透华盛顿11月20日 - 美国司法部周一起诉AT&T(T.N)，阻止其854亿美元收购时代华纳(Time Warner)(TWX.N)的交易，称此项交易可能会使竞争者和付费电视订户面对涨价。

这是美国总统特朗普政府针对企业合并案首次发起的重大挑战。特朗普去年一再批评时代华纳的CNN新闻部门，并宣称反对该项交易，他说这将使得太多权力集中在AT&T的手中。

司法部在周一晚间向华盛顿联邦法院提起的诉讼中称，AT&T将利用时代华纳的电影强迫付费电视公司“向时代华纳网络每年多付数亿美元的费用”。

政府也表示，此项交易将拖慢该行业向网络视频及其他新发行模式转型的速度。

AT&T将该交易视为与Netflix Inc (NFLX.O)、亚马逊(AMZN.O)旗下Prime Video等新兴科技公司竞争的途径之一，称该诉讼案“偏离了数十年来的反垄断审批先例，是偏激和令人费解的”。

AT&T的律师David McAtee称，所谓纵向并购，即不存在直接竞争关系的公司之间的并购通常会获得批准。

“我们认为我们的并购交易没有被区别对待的理由，”McAtee称，并表示，AT&T相信法官将驳回美国司法部的要求。奥巴马政府2011年就批准了一项类似的纵向并购交易，允许有线电视公司康卡斯特(Comcast) (CMCSA.O)收购NBC环球(NBCUniversal)。

法律诉讼加深了双方的敌意。本月早些时候AT&T拒绝了美国司法部的要求；司法部要求该公司剥离旗下DirecTV或时代华纳的Turner Broadcasting，以通过反垄断审查。

此举可能意味着特朗普政府将密切关注其他大型并购交易。

时代华纳跌1.1%，收于87.71美元；AT&T收盘涨0.4%至34.64美元。

代表AT&T的首席出庭律师周一表示，准备尽快进入审判阶段，理想的话在60天内。

“我们将向法院要求最早的可能审判时间，”O’Melveny & Myers合伙人Daniel Petrocelli在纽约的新闻发布会上对记者表示。(完)