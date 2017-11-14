美国对朝首席谈判代表抵达韩国 外界冀望半岛情势缓和

路透首尔11月14日 - 美国国务院朝鲜政策特别代表尹汝尚周二抵达韩国，时值美国总统特朗普刚刚来访及朝方暂停导弹试射之际，外界更加憧憬朝鲜半岛紧张情势可望有所缓和。

据美国国务院称，尹汝尚将与韩国及国际官员会晤；但他的访问中是否包括与朝鲜会谈尚不得而知。

韩国外交部表示，尹汝尚预定周五与韩国外交部半岛和平交涉本部长兼六方会谈韩方首席代表李度勋在出席国际裁军会议的间隙进行会谈。这次会议是韩国外交部与联合国在济州岛共同举办的。

尹汝尚在韩国出生，近几个月来是与朝鲜金正恩政权据说进行直接外交联系的核心人物。

美国国务院一名高层官员11月初对路透表示，尹汝尚透过所谓的“纽约管道”，一直与朝鲜驻联合国使节保持接触。

即使特朗普声称与朝鲜谈判只是在浪费时间，尹汝尚已悄悄试图让核僵局的紧张情势降温，尽管双方都对妥协兴趣缺缺。

据称尹汝尚在10月30日对美国外交关系协会(Council on Foreign Relations)表示，如果朝鲜暂停核试验与导弹试射约60天，将是华府需寻求与平壤重启对话的信号。

朝鲜在今年稍早几个月的期间进行了空前的试验，不过自9月15日发射一枚导弹飞越日本之后，已经没有发射任何导弹或进行核试。

部分分析师表示，要对朝鲜今年迄今最长的一段消停期大加解读，仍为时过早，这可能与季节性的周期有关。

而且毫无迹象显示，台面下的沟通已使剑拔弩张的美朝关系出现改善。(完)