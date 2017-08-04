综述：美国劳动力市场收紧 服务业增长放缓

路透华盛顿8月3日 - 美国上周请领失业金人数下降，显示劳动市场收紧，这可能使美国联邦储备委员会(美联储/FED)仍有望在下月宣布开始削减其庞大的债券持仓。

周四的另一份报告显示，7月美国雇主宣布的裁员数为八个月来最少，这也凸显了劳动市场的坚实力道。但7月服务业活动放缓至11个月低点，成为经济前景美中不足之处。

服务业占美国经济的逾三分之二，分析师担心放缓情况若是持续，可能使通胀保持低迷。

“服务业正在降温，这让美联储的2%通胀率目标有点更加难以实现，”三菱日联金融集团(MUFG)驻纽约首席分析师Chris Rupkey说。“但考虑到劳动力市场紧俏，美联储可以继续为其当初抵御金融危机和衰退而提供的刺激举措进行收尾工作。”

劳工部表示，7月29日止当周经季节调整后初请失业金人数减少5,000人至24万人。分析师原预估将降至24.2万人。

目前初请失业金人数已连续126周低于30万关口，为1970年以来最长持续纪录，当时的劳动力场规模要小得多。当前就业市场接近充分就业，失业率为4.4%。

上周初请失业金人数的四周均值下降2,500人至241,750人，为5月以来最低水平。一般认为，该指标能更好地反映就业市场的趋势。

分析师们相信，劳动市场紧俏将促使美联储于9月宣布开始缩减规模达4.2万亿美元的美国公债和抵押支持证券仓位。

但因通胀低迷，美联储料将延迟至12月才升息。美联储今年已两度加息。

上周初请失业金数据对周五将公布的7月就业报告没有影响，因不在其所覆盖的时间段之内。

路透调查访问的分析师认为，7月非农就业岗位可能增加18.3万个，失业率料下降0.1个百分点至4.3%。6月非农就业岗位大增了22.2万个。

初请失业金人数公布后美元指数起初上扬，但服务业调查结果公布后回吐涨幅。美债价格上涨，部分受助于英国央行决定维持利率在纪录低位不变，并下调经济及通胀预测。

美股涨跌互现，美国股市标普500.SPX和纳斯达克指数.IXIC周四下跌，受亚马逊和苹果等科技巨擘下挫拖累，道琼工业指数.DJI小幅上涨，连续第七日创纪录最高收位。

**裁员数量减少**

全球职介咨询公司Challenger, Gray & Christmas周四公布的报告称，美国企业上月宣布计划裁减28,307个岗位，较6月下降9%，为2016年11月以来最低。

7月零售商计划裁减3,862个岗位。医疗保健产品与服务业紧随其后，雇主计划裁减3,634个岗位。

“尽管零售商今年裁减的岗位最多，但宣布增聘最多的也是零售业者。”Challenger, Gray & Christmas执行长John Challenger称。“新零售业岗位可能移到物流和配送中心等地点。”

根据Challenger的追踪数据，在今年迄今为止宣布的556,493个新增岗位中，零售商就占了245,616个。线上零售业巨擘亚马逊(AMZN.O)本月计划在其仓储和捡货中心聘雇约50,000名工作人员。

另一份由美国供应管理协会(ISM)公布的数据显示，7月美国非制造业指数从6月的57.4降至53.9，为2016年8月以来最低，不过仍高于50的荣枯分水岭。

“ISM报告明显令人大失所望，且显示经济在进入第三季之际可能已失去一些动能。”凯投宏观分析师Andrew Hunter称。“但值得一提的是，这些月度调查的起伏一直很大。”

7月非制造业新订单分项指数从6月的60.5降至55.1；就业分项指数则降2.2点至53.6。

九个行业表示新增聘雇，四个行业报告裁员。部分企业说，它们“持续通过效率化来精调人力”，部分企业则表示“填补了更多空缺”。(完)