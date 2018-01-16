独家：美国议员敦促AT&T切断与中国华为的所有商业联系--消息

路透华盛顿1月16日 - 据两名国会助手表示，出于国家安全考虑，美国议员敦促国内第二大无线运营商AT&T(T.N)切断与中国手机厂商华为的所有商业联系，并反对中国电信运营商中国移动(0941.HK)进入美国市场。

之前特朗普政府对美国前任总统奥巴马的多项政策计划采取强硬路线，涉及中国在制约朝鲜方面扮演何种角色，以及中国收购美国战略行业资产等问题。

消息人士对路透称，本月稍早AT&T被迫取消向客户提供华为手机的计划，之前有些国会议员游说联邦监管者反对这一计划。

美国政府还出于国家安全考虑阻止了一系列中国收购交易，包括蚂蚁金服收购速汇金(MoneyGram)(MGI.O)的交易。

一名国会助手称，这些议员还对美国企业称，如果他们与华为或中移动有业务联系，可能会妨碍其与美国政府作交易的能力。他要求匿名，因为他们未获授权公开置评。

国会助手表示，参议员和众议员希望AT&T切断与华为的商业联系之一就是，二者在制定下一代5G高速网络标准方面的合作；另一个则是AT&T旗下子公司Cricket使用华为手机。

中移动未回复置评请求。

AT&T未予置评，但表示该公司尚未确定5G供应商。过去曾对AT&T和华为可能达成协议的前景表达担忧的美国议员，均未置评或未能联系到。

华为亦未置评，但在本周稍早曾对路透表示，该公司通过全球50大运营商中的超过45家出售产品，并将保护客户隐私和信息安全当做重中之重。

国家安全专家担心，中国政府情报单位将能取得华为设备中的任何数据，例如手机用户的所在地点。

2012年，华为与中兴通讯(000063.SZ)成为美国政府调查对象，美国政府调查他们的设备是否为外国间谍活动提供了机会，威胁到美国重要的基础建设，华为对此一直予以否认。

“下一波无线通讯在经济与国家安全方面有着重大影响。中国参与标准的设定以及设备的销售，引发许多国安问题，需要马上严加留意，”美中经济安全审查委员会(USCC)成员Michael Wessel表示。此一委员会由美国国会设立。

这名国会助手表示，美国国会议员不希望中国移动取得在美营业执照。中国移动在2011年申请执照，这项申请仍待美国联邦通讯委员会(FCC)批审。

长期以来华为和中国电信企业一直难以在美国市场取得一席之地，部分原因在于美国政府对潜在美国合作伙伴施压。

共和党议员Michael Conaway与Liz Cheney本周提出一项议案，阻止美国政府与华为或中兴通讯签约，或使用其产品。(完)