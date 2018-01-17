美国警告称委内瑞拉的“petro”加密货币可能违反制裁规定

路透华盛顿/加拉加斯1月16日 - 美国财政部周二警告称，委内瑞拉提议的“petro”加密货币可能违反针对该国的制裁。这样的警告可能打击投资者对即将发行的该加密货币的兴趣。

委内瑞拉总统马杜罗(Nicolas Maduro)本月表示，该国政府很快将会发行1亿个由等量桶数石油支持的petro。此举部分旨在绕过美国制裁。

美国的制裁禁止购买新发行的委内瑞拉债券，这使得马杜罗无法为该国沉重的债务负担进行再融资，促使社会党官员寻求另辟蹊径筹集硬货币。

“petro数字货币好像是对委内瑞拉政府提供的一种信贷...因此会使美国人面临法律风险，”美国财政部一位发言人周二对路透称。

委内瑞拉信息部(Information Ministry)没有立即回复路透寻求置评的请求。委内瑞拉作为石油输出国组织(OPEC)成员国，因食品和药品大范围短缺而饱受困扰，正在寻求筹集硬货币。

金融行业消息人士称，自华府实施制裁以来，美国的银行对涉及委内瑞拉的业务变得愈发谨慎，担心这会让他们面临法律和信誉风险。

马杜罗曾表示，每个petro将由一桶委内瑞拉石油支持，并将以相同的价格发售。上周委内瑞拉石油均价为每桶60.40美元。

这意味着发行1亿个petro的总价值将略高于60亿美元。(完)